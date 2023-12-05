九棚沙漠的綠洲！　「土人蔘」雞角刺茶包打造地方特色

▲雞角刺茶包 。（圖／墾管處提供）



記者陳崑福／屏東報導



島薊「雞角刺」素有土人蔘的美譽，是不少養生者的最愛，屏東縣滿州鄉九棚社區經墾丁國家公園管理處輔導，推動雞角刺風味茶產業建置，鼓勵居民於廢棄耕地種植雞角刺，以植栽替代採集，穩定取得原料後，由南投鹿谷的茶莊代工生產風味茶包，打造永續的友善環境產業。

墾管處長年輔導在地社區經營社區生態旅遊，藉由居民的力量，擴大生態保育範圍。現階段為吸引更多人加入生態旅遊的行列，朝向地方創生轉型，選定九棚社區為示範社區。

雞角刺在九棚是常見的民俗及原生植物，遍布於鼻頭草原路線，不僅具有解說價值，更有「土人參」之美譽！在地人常用於煮茶、燉湯使用，也是社區風味餐的招牌湯品，先前一度因為過度採集，導致野外數量減少，後來在社區積極巡守復育下，逐漸恢復穩定數量。

雞角刺風味茶產業建置計畫，為確保原物料供應鏈，並期待吸納更多夥伴加入，鼓勵農民復耕廢棄農地，種植原生島薊，確認作物品質即保證收購，創造在地就業機會，目前合作種植面積約700平方公尺。

雞角刺茶包經過市面產品分析後，決定採用社區媽媽古法煮茶秘方，委託南投鹿谷鄉的茶莊進行後端製作，將優質的原物料以符合法規的製程技術，打造在地特色產品。

墾管處表示，九棚社區每年吸引萬名遊客到訪，除著名的沙漠地形，生態旅遊路線：內有生態保護區「鼻頭草原」、琉球漂民事件的歷史現場「八瑤灣」，更是重要景點。現在除了該處扶植生態旅遊及產業創生，縣府亦選在當地興建「八瑤灣（九棚）旅遊資訊站」，做為落山風風景特定區之旅遊服務中心，九棚社區將成為恆春半島重要旅遊重鎮。