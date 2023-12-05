上周本土登革熱僅增425例「連6周降」　疾管署喊話：嚴防疫情過冬

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情穩定下降，疾管署副署長羅一鈞今（5）日公布，上周新增425例登革熱本土病例，比前一周下降44%，高雄、台南等疫情發生區域的單周病例都低於200例。近期登革熱連續6週下降，顯示防治發揮效果，因為民眾配合提高，疫情有控制住，後續仍要持續防治，避免疫情過冬。

疾病管制署今（5）日表示，上周新增425例登革熱本土病例，個案居住高雄市（187例）、台南市（173例）、屏東縣（18例）、雲林縣及嘉義縣（各15例）、嘉義市（7例）、台北市、台中市及澎湖縣（各2例）、新北市、桃園市、新竹市及彰化縣 （各1例）；年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中243例男性、182例女性，發病日介於11月1日至12月3日，另新增本土重症病例2例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署指出，國內整體疫情呈下降趨勢，今年截至12月4日累計25,470例本土病例，個案分布於台南市21,238例、高雄市2,589例、雲林縣714例、屏東縣336例、嘉義縣217例、新北市102例、台中市57例、台北市52例、其餘12縣市為50例以下；個案年齡大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%）。

今年累計本土重症病例133例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別為台南市103例、雲林縣15例、高雄市13例及屏東縣2例，另累計死亡病例56例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

疾管署提醒，整體疫情雖呈下降趨勢，但仍有新增病例，且依中央氣象署資訊，近日受鋒面影響，各地偶有降雨，部分縣市白天溫度仍適合斑蚊生長及活動，提醒眾人不可輕忽，務必徹底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，做好個人防蚊措施，並持續配合政府執行防治工作，保全防疫成果。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高警覺留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，並給予妥適醫療處置。