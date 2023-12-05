　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上周本土登革熱僅增425例「連6周降」　疾管署喊話：嚴防疫情過冬

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情穩定下降，疾管署副署長羅一鈞今（5）日公布，上周新增425例登革熱本土病例，比前一周下降44%，高雄、台南等疫情發生區域的單周病例都低於200例。近期登革熱連續6週下降，顯示防治發揮效果，因為民眾配合提高，疫情有控制住，後續仍要持續防治，避免疫情過冬。

疾病管制署今（5）日表示，上周新增425例登革熱本土病例，個案居住高雄市（187例）、台南市（173例）、屏東縣（18例）、雲林縣及嘉義縣（各15例）、嘉義市（7例）、台北市、台中市及澎湖縣（各2例）、新北市、桃園市、新竹市及彰化縣 （各1例）；年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中243例男性、182例女性，發病日介於11月1日至12月3日，另新增本土重症病例2例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署指出，國內整體疫情呈下降趨勢，今年截至12月4日累計25,470例本土病例，個案分布於台南市21,238例、高雄市2,589例、雲林縣714例、屏東縣336例、嘉義縣217例、新北市102例、台中市57例、台北市52例、其餘12縣市為50例以下；個案年齡大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%）。

今年累計本土重症病例133例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別為台南市103例、雲林縣15例、高雄市13例及屏東縣2例，另累計死亡病例56例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

疾管署提醒，整體疫情雖呈下降趨勢，但仍有新增病例，且依中央氣象署資訊，近日受鋒面影響，各地偶有降雨，部分縣市白天溫度仍適合斑蚊生長及活動，提醒眾人不可輕忽，務必徹底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，做好個人防蚊措施，並持續配合政府執行防治工作，保全防疫成果。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高警覺留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，並給予妥適醫療處置。

ET快訊
快訊／中華隊19比0扣倒巴勒斯坦　確定晉級
18歲女被搭訕男灌醉「醒來初夜沒了」
長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　她變身超強女力...第3次下場慘
新店裕隆城遊樂場男童撞破頭！家長控業者付完醫藥費就甩鍋
配0.55元太香！該賣00878「全買00919嗎」　過來人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

魔芋爽來台前「小學生吃什麼」？過來人狂點名它：以前超愛吃

上周本土登革熱僅增425例「連6周降」　疾管署喊話：嚴防疫情過冬

新冠流感春節強碰！疫苗打氣增6成　台大推「隨到隨打」XBB免掛號費

疫後首次！PISA成績公布　台灣逆勢成長「數學排名躍全球第3」

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

台鐵汐科站增設出口！紓解通勤人潮　預計114年5月完工

懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認證店落腳逢甲　獨創-2˚C挑戰極限

冷空氣明更強！3500公尺高山有望降雪　周五最冷「急凍探13度」

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

魔芋爽來台前「小學生吃什麼」？過來人狂點名它：以前超愛吃

上周本土登革熱僅增425例「連6周降」　疾管署喊話：嚴防疫情過冬

新冠流感春節強碰！疫苗打氣增6成　台大推「隨到隨打」XBB免掛號費

疫後首次！PISA成績公布　台灣逆勢成長「數學排名躍全球第3」

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

台鐵汐科站增設出口！紓解通勤人潮　預計114年5月完工

懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認證店落腳逢甲　獨創-2˚C挑戰極限

冷空氣明更強！3500公尺高山有望降雪　周五最冷「急凍探13度」

新北哈客五股館今啟用　AI機器人共同推廣客語

新北三重鴨鴨公園地景藝術展　魔法世界12／9奇幻登場

揮別甜妹風！趙露思黑色禮服「挖空」露蠻腰　性感指數爆表

北市輪船公會理事長鄭貞茂　拜會交部長遞海運政策白皮書

魔芋爽來台前「小學生吃什麼」？過來人狂點名它：以前超愛吃

快訊／廖健富敲中華首轟　19比0扣倒巴勒斯坦確定晉級

合體徐富癸演麻辣鮮師　郭昱晴：屏南有不乖的學生假冒民進黨

上周本土登革熱僅增425例「連6周降」　疾管署喊話：嚴防疫情過冬

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚求：去娶個正常的女人

新北耶誕城攜手白爛貓家族　萬坪公園燈區化身甜蜜派對

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人

女星機上抽菸嗆「你被炸死了嗎」　航空公司還原現場：空服員制止

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

特斯拉Cybertruck飛踹實測

台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人

女星機上抽菸嗆「你被炸死了嗎」　航空公司還原現場：空服員制止

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面