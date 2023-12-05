為中歐峰會暖身　王毅會見歐盟及成員國駐中使節

▲王毅會見歐盟及成員國駐中使節。（圖／翻攝自中國外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩將在本周赴中國，出席第24次中歐領導人會晤。中共中央政治局委員、外交部長王毅4日在北京集體會見歐盟及各成員國駐中使節。王毅說，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成，新冷戰就打不起來。

據大陸外交部網站官網發布，王毅與歐盟及各成員國駐中使節還針對烏克蘭危機、以巴衝突等國際地區問題交換意見。

王毅指出，中歐關係呈現全面復甦和穩中向上的良好態勢，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，是承前啟的重要年份。雙方即將舉行中歐領導人會晤，就中歐關係中的戰略性、全球性議題深入交流，為中歐關係指向方向、畫藍圖、提信心、增動力。雙方應共同努力，確保會晤圓滿成功，推動中歐關係邁上新階梯、展現新前景。

王毅表示，回顧中歐關係的歷程可以得出三種重要指示。一是堅持相互尊重。中歐對國際地區問題的看法不盡相同，堅持溝通協調，才能為維護世界和平穩定、應對全球性挑戰發揮建設性作用。

二是堅持冷靜務實。面對複雜局面和嚴峻挑戰，中歐保持冷靜務實，維護夥伴關係基本定位，維護求同存異相處之道。

三是堅持戰略思維，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展中歐關係，視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主。中方對歐政策保持著穩定性，不會因一時一事改變。

新聞稿還引述歐盟駐中代表團團長和歐盟各成員國駐中使節表示，歐方願與中方堅持相互尊重、保持接觸對話。中國是歐盟重要的合作夥伴，歐盟無意與中國脫鈎，希望建立互惠平衡的經貿關係，並且願與中方共同應對氣候變化、生物多樣性、公共衛生等全球挑戰，就烏克蘭、中東局勢等熱點問題加強溝通協調。