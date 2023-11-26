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王毅見日本外相　上川陽子：台灣議題立場沒變

▲▼中國外交部長王毅抵達南韓釜山後，與日本外務大臣上川陽子進行會談。（圖／達志影像）

▲大陸外交部長王毅抵達南韓釜山後，與日本外務大臣上川陽子進行會談。（圖／達志影像）

文／中央社

中國外交部長王毅與日本外相上川陽子25日會談，王毅提出一個中國原則及核處理水排海問題，日方回應在台灣議題上的立場沒有變化，另願透過對話尋找解決核處理水排海問題的適當途徑。

中國外交部25日晚間發布訊息，王毅25日在韓國釜山出席中日韓外長會期間會見上川陽子。

王毅會中表示，要落實中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄近期在舊金山舉行會晤的共識，致力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，推動中日關係沿著健康正確軌道向前發展。

王毅說，習近平指出，中日是搬不走的鄰居，和平共處、世代友好、互利合作、共同發展符合兩國人民的根本利益。為此，雙方應把戰略互惠關係落到實處，制定出相應路線圖、時間表。

王毅稱，重建戰略互惠關係，一要樹立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅、互為合作夥伴，各自堅持和平發展。二要尊重彼此正當關切。要求日方應在台灣議題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政。

另福島核處理水排海事關海洋安全和民眾健康，中方反對日方的不負責任作法。當前需要建立各利益攸關方全面、有效、獨立推進的長期監測機制等。

上川陽子則表示，日方願與中方緊密協調，加強對話溝通，「日方在台灣問題上的立場沒有變化」，願本著建設性態度，透過對話尋找解決核處理水排海問題的適當途徑。

中日雙方同意積極探討舉行新一輪經濟高層對話和高級別人文交流磋商機制會議，適時舉行中日戰略對話，以及中日安全對話和外交部門定期磋商。

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