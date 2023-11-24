清境農場新上架冬茶獲有機認證　羊咩咩「勤吃雜草還施肥」成功臣

▲清境農場新上架冬茶產品獲有機認證，綿羊功不可沒。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場長期以綿羊秀聞名，國人和遊客往往忽略其默默耕耘種茶產業多年；場方指出，其茶園完全不施用化肥和農藥，甚至除草都是靠可愛的綿羊幫忙，而且邊除草還能邊「施肥」，日前更取得農業部有機驗證通過，即日起推出宿霧（冬）茶上架販售。

農場表示，茶園位於海拔1750公尺山區、國民賓館後方茶園步道，終年受合歡山冷風吹拂並籠罩雲霧中，採有機栽培管理、茶菁經農業部評鑑五星級製茶廠製作；春冬兩季生產青茶系列的「宿霧茶」採部分發酵，茶湯散發自然花果香氣，口感細緻、入喉回甘；另有紅茶系列之「立鷹紅茶」，小葉種茶樹經小綠葉蟬吸食後，促使茶葉嫩芽產生花果蜜香，茶湯色澤飽滿鮮亮，入喉也甘甜留香。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農場提及許多網友好奇，派綿羊除草時會不會「偷懶罷工」或偷吃茶葉？也懷疑茶葉會帶有羊騷味；場方笑稱，綿羊除草時還蠻認真，只是偶爾腳酸會坐下來休息，有時也真會偷吃茶葉，但數量不多，而茶葉經過乾燥等重重製程後，就能吸收異味。

農場強調，為保護自然環境及生態、為消費者健康把關，寧願犧牲產量、按部就班進行有機轉型，無論是宿霧茶或立鷹紅茶均通過TAF認證的驗證機構檢測，保證無農藥殘留，希望為農業永續發展有所貢獻，也呼籲民眾踴躍給予鼓勵，歡迎上網或致電購買，亦可宅配到家。