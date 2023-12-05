台南學甲多功能教育園區動土祈福　護生利民建設帶發展

▲台南市農業局動保處於2019年規劃多功能動物保護教育園區，12月5日辦理動土祈福儀式，迎請慈濟宮保生二大帝、南鯤鯓代天府玉皇大帝、地藏王菩薩、大王、三王與鎮壽殿五穀王及慈太宮中壇元帥等神尊，祈求工程施工順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為務實解決學甲地區人犬衝突導致問題並活絡閒置土地，台南市農業局動保處於2019年規劃多功能動物保護教育園區，12月5日辦理動土祈福儀式，迎請慈濟宮保生二大帝、南鯤鯓代天府玉皇大帝、地藏王菩薩、大王、三王與鎮壽殿五穀王及慈太宮中壇元帥等神尊，祈求工程施工順利。

園區工程預計於2025年12月完工，將優先收容學甲在地遊蕩犬，寵物公園化設計也可讓在地居民休憩運動，園區建設期間與完工後亦可增加在地就業機會，期帶動地方發展也保護民眾出入安全。

農業局表示，本園區設立之地點為已遷葬之第六公墓，總經費2.09億元，面積約2公頃，園區跳脫傳統動保教育園區規劃，除有動保教育館及動物收容館外，以公園化設計概念，有多功能廣場區、運動設施、小農市集廣場、周邊綠美化植栽、生態滯洪池等。另為持續推動園區為在地共榮建設，持續規劃特色公園與寵物公園等設施。本園區重視教育功能，未來朝環境教育場域規劃，本市國中小至大學學生參訪人數加上一般遊客到訪數，每年預計可吸引3萬人次到學甲，結合成兼具教育、休閒、觀光的亮點發展，帶動大北門區完整的觀光廊帶，為溪北重要亮點建設。未來因應參訪人潮，持續規劃周邊聯外道路拓寬工程，期逐步的建設資源讓在地鄉親能感受園區效益。

農業局表示，依農業部調查全國遊蕩犬數，台南市2020年為1萬9539隻，2022年為1萬1373隻，顯示近年本市各項遊蕩犬管制措施具有成效且逐年遞減當中，沿海地區亦為加強管制重點，除加強絕育源頭管控外，同時運用無人機監測及麻醉槍等強化捕捉效能，問題犬優先加掛矯正器改善追咬行為，並訓練為工作犬供民眾認養。另為解決台南市各區遊蕩犬引起之人犬衝突，持續請各區公所多場址評估設置遊蕩犬暫置區的合適地點，並已於仁德區成功里規劃設立，完工後將以收容當地遊蕩犬為主，採優化的木屋式管理，並由愛心人士協助集中餵養。

農業局表示，市府非常重視學甲在地民眾的意見，於園區規劃階段持續與當地民眾進行說明及溝通，2023年8月曾帶在地鄉親至台中市動物之家后里園區實際參觀新式動保教育園區，感受已跳脫傳統動保園區所帶來的教育功能與周邊建設，並於11月19日召開施工前說明會，妥適向在地鄉親說明園區規劃與願景。居住於園區附近有參與說明會的鄉親表示，經由施工前說明會能清楚知道園區建設後的樣貌，很期待園區建設後能有新的遊憩空間並帶邊發展，於工程推動期間會加入全民監工行列，一同參與及期待公園化的多功能教育園區落成啟用。