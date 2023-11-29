LINE編輯圖片就破圖「修好了」！新版本釋出　更新後超乖

▲示意圖，與本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在蘋果推出iOS 17後，有用戶更新後，卻發現用LINE的時候，想傳送「編輯過」的圖片，就會出現圖像傾斜的破圖狀態。不過，近日官方釋出新版本，包括LINE 13.19和13.19.1，其中破圖問題似乎修復好了，更新後編輯圖片，不會再發生類似情況。

本站10月初曾報導「LINE編輯圖片後就『破圖』 官方：後續版本修復」，有用戶曾發文指出，用LINE傳送截圖用筆塗的編輯時，圖片會直接破圖歪斜，如果是照片的話就不會，但畫面會閃一下，重開機過也還是一樣。也有許多網友遇到相同的問題。

▲LINE編輯照片後破圖。（圖／PTT）

當時LINE曾釋出13.16.0 版本，許多果粉期待問題被修復，但該次更新的內容並未提到破圖狀況，且經過許多測試後發現，編輯後的圖片傳送仍會出現破圖狀況，讓網友抱怨「圖還是破的」，不過有小部分用戶表示已經可以使用。LINE則表示，照片編輯功能預計會在後續版本更新中修復。

近日，官方分別推出13.19.0、13.19.1的版本，分別修正錯誤並改善功能、修正部分系統問題。實際測試後，截圖並編輯圖片，確實不再出現歪斜等破圖情況。