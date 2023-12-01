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「每月回家4次↑」爽領2.4萬！　霸氣媽加碼：帶女友再給3千

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名北漂網友昨分享LINE群組的對話，只見母親霸氣喊話，若當月回家4次以上，除了補貼車馬費外，再額外給1萬6800元的獎勵金。這番話讓廣大網友羨慕不已，紛紛直呼「請給地址，謝謝，我想媽媽了」、「我每個禮拜都回家蹭飯」。

網友在Dcard曬出截圖，為了促進家庭和睦，母親去年底在群組發話，孩子們只要當月回家2次，就補助車馬費8000元；若當月回家4次以上，除了車馬費外，再額外給1萬6800元獎勵，也就是一共可拿2萬4800元；不僅如此，帶男女朋友回家吃飯，還可得到獎金3000元。

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▲超霸氣的媽媽。（圖／翻攝自Dcard）

▲超霸氣的媽媽。（圖／翻攝自Dcard）

對此，大票網友羨慕直呼，「我週末8天都回去，地址給我吧」、「真希望我也有這種家庭條件」、「當月回家兩次，快等於我兩個月的生活費了」、「一個月帶男女朋友回去，比月薪還高」、「哈哈哈哈好有趣，感覺平常家裡就很歡樂、可愛」、「+1，羨慕死了」。

另外，也有不少人忍不住笑說，「好爽，哥~你媽還缺乾女兒嗎？這裡可以排隊報名嗎」、「媽媽...妳失散多年的女兒在這」、「麻麻我來惹」、「每個禮拜都帶另一半回家吃三餐」。

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