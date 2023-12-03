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LINE突遭停權！她崩潰「等177天」　達人示警：2種訊息別傳

▲LINE IOS版也推出聊天室分類功能。（圖／翻攝自LINE官網）

▲有民眾反映LINE帳戶遭停權，須待177天後才能使用。（圖／翻攝自LINE官網）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人習慣使用通訊軟體聯繫，也常用於工作事項交辦，其中LINE進入台灣人日常生活中多年，功能也從單純的傳訊通話逐漸擴增，令許多民眾離不開它。然而，最近卻有民眾反映，LINE帳號無預警遭到停權，且需要等待長達177天才能解除封鎖，這讓她感到困惑和沮喪。

根據《TVBS新聞網》報導指出，受影響的用戶A小姐在11月20日使用LINE發送訊息給朋友時，對方卻表示無法接收，接著收到LINE跳出的通知訊息，內容指出「操作暫時受到系統限制，請在177天後再試一次」。

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對於LINE突如其來停權、封鎖，A小姐當下感到莫名其妙，但由於LINE PAY帳戶中還有未使用的金額，以及已購買的主題和貼圖，她急忙試圖聯繫客服求助卻未果。最終，她只好轉向消保會反映問題，直到30日才得以解除封鎖。

針對此狀況，3C達人蛋蛋特別提醒，為了避免帳號被突然封鎖，應該避免發送暴力或露骨的內容，並注意不要向大量用戶傳送相同的訊息，像是要請眾親朋好友幫忙投票，這些行為可能會被系統識別為濫用行為，從而觸發防護機制。

3C達人蛋蛋指出，LINE使用這樣的機制來防止惡意訊息操作，這可能會導致一些正常用戶的帳號被錯誤封鎖。他建議，如果用戶的帳號被突然停權，應該通過LINE的官方渠道提出投訴，包括寫投訴信或使用官方客服渠道反映問題，同時用戶應該意識到，通訊軟體不代表可以為所欲為。。

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