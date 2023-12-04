　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

亞洲技能競賽成績亮眼　勞發署雲嘉南分署斬獲1金2銀2銅

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新台灣之光！2023亞洲技能競賽上月底在阿拉伯聯合大公國阿布達比圓滿落幕，台灣共派出31名優秀國手參賽，一舉拿下12金6銀4銅3優勝，奪牌數在24個參賽國中排名第一。

其中勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅，其中「粉刷技術與乾牆系統」職類金牌得主戴家畯更同時獲國家最佳選手獎，成績亮眼！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，亞洲技能競賽2018首次於阿布達比舉辦，因新冠肺炎疫情影響，延至今年才再度舉辦第2屆，今年共有來自韓國、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓等24國家，逾140名亞洲好手齊聚一堂，進行29項職類競賽，南分署這次也有7名選手參加青年組6項職類比賽（其中建築舖面職類為邀請賽，不計名次），斬獲1金2銀2銅的好成績。

「以戰代訓是進步最快的方式！」這批國手們同時也將參與明年在法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽，全世界頂尖選手將一較高下，劉邦棟勉勵小將們擷取寶貴的實戰經驗，將此行遇到的時差、材料使用差異、機具設備適應等困難轉化為下次奪牌的養分，也成為能一輩子帶著走的寶貴經驗！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勇奪「粉刷技術與乾牆系統」職類金牌的戴家畯，同時也獲選為國家最佳選手，家畯回憶當初是為了升學才走上技能競賽之路，後來卻演變成不斷挑戰自己的實踐之旅，他堅信認真練習是取得成功的不二法門，所以特別要感謝張國禎裁判長、林瑑璜老師、翁麗敏老師及陳冠宇學長的指導及陪伴，最後也感謝自己，因為「練習很辛苦，我堅持下來了！」

除了金牌，南分署此次奪牌成績還有「銀牌」資訊與網路技術職類-薛宏祥、平面設計技術職類-廖健凱、「銅牌」美髮職類-黃茂畯、機器人職類-吳明哲及江垣禎，每位得獎國手將由勞動部頒發2萬至24萬不等的獎勵金！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

欲瞭解更多技能競賽相關訊息可至技能競賽主題網，或至臉書搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團，另有關更多職訓課程、就業津貼、創業補助等多項措施，請上台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

ET快訊
爆乳「田慎節」提案設性專區　3大理由獲10議員連署支持
快訊／統神公開典禮搶Mic怒噴Toyz販毒狗　全場超尷尬
迪士尼11頻道撤出台灣！衛視電影台「首選替補」是它
「學運女神」周庭棄保　香港政府：全力追捕、終身追捕
宮廟女宮主涉打死女信徒　兒子拆監視器滅證遭起訴
醫揭秘「化妝水真正2用途」！驚曝：早就不需要了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

爆乳「田慎節」提案設嘉市性專區　3大理由獲10議員連署支持

新北市農會志工招募　12／15前歡迎有志民眾加入

亞洲技能競賽成績亮眼　勞發署雲嘉南分署斬獲1金2銀2銅

全國EMBA鐵馬論劍完成9天8夜單車環島壯舉　下屆交棒元智大學

桃園空氣污染防制成果發表　表揚43個績優單位朝2050淨零排放

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

爆乳「田慎節」提案設嘉市性專區　3大理由獲10議員連署支持

新北市農會志工招募　12／15前歡迎有志民眾加入

亞洲技能競賽成績亮眼　勞發署雲嘉南分署斬獲1金2銀2銅

全國EMBA鐵馬論劍完成9天8夜單車環島壯舉　下屆交棒元智大學

桃園空氣污染防制成果發表　表揚43個績優單位朝2050淨零排放

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

6178人進巨蛋！巴基斯坦打破無安打全場鼓掌　日監督：台灣人愛棒球

YG彩妝師教7個隱藏版實用小技巧！「粉底＋1物」遮瑕力秒提升

爆乳「田慎節」提案設嘉市性專區　3大理由獲10議員連署支持

律喜1年前坦承有摩擦！「月砸20萬學費」崔敏煥怨：時間都給孩子

王嘉爾臨時取消演唱會「機酒全報銷」　補償獲讚：比公司出差還好

36歲女律師自誇「開庭經驗30年」勝率最高　結局遭到2懲處

電競大賞爆衝突！統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗　嚴肅神情不像在演

鄭弘儀回歸主持棒！　拷問蕭美琴「駐美艱辛過程」她錄影突感動落淚

新北市農會志工招募　12／15前歡迎有志民眾加入

獨家調查／95家金融投資機構嚴選，2024金龍年夯股出列！

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

地方熱門新聞

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

2023台南河樂燈區聖誕點燈

日管處辦理日月潭觀光圈成果發表會

南投玉山文化節即日起登場

王家貞力邀參加管中閔演講會

國考達人退休拾畫筆　獲亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

新小北商圈業者感謝南消讓火災損失降最低

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

做工行善&愛心義剪推動愛的循環力量

勞發署雲嘉南分署斬獲1金2銀2銅

中正大學企管系在職碩士班　免筆試招生報名中

2023山谷燈光節　梨山谷關齊亮

蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

AI時代公務員必上5堂課　智慧桃園學院開跑

更多熱門

相關新聞

首屆「國際經貿專題競賽」　全國分組總冠軍清華與台大

首屆「國際經貿專題競賽」　全國分組總冠軍清華與台大

經濟部國際貿易署(TITA)於112年推動「國際經貿青年培力計畫」，於今(29)日辦理首屆「全國大學校院國際經貿專題競賽」總決賽，經評審委員對各組決賽簡報進行評比後，分別選出國立清華大學「如何擴展我國自行車產業於東南亞市場」、國立台灣大學「後疫情時代的全球供應鏈重組-台灣產業的機會與挑戰」為本年度「碩博士組」及「大學校院組」年度總冠軍。

搭計程車上高架就沒油！孩童錯過比賽還要幫推車

搭計程車上高架就沒油！孩童錯過比賽還要幫推車

亞洲技能競賽雲嘉南分署機器人組合拚奪金

亞洲技能競賽雲嘉南分署機器人組合拚奪金

2023國際文創盃國際技能競賽登場

2023國際文創盃國際技能競賽登場

毛寶貝幸福耶誕趴11／25登場

毛寶貝幸福耶誕趴11／25登場

關鍵字：

亞洲技能競賽

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

記得拿！赴日玩北九州市免費領5000日圓

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面