亞洲技能競賽成績亮眼　勞發署雲嘉南分署斬獲1金2銀2銅

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新台灣之光！2023亞洲技能競賽上月底在阿拉伯聯合大公國阿布達比圓滿落幕，台灣共派出31名優秀國手參賽，一舉拿下12金6銀4銅3優勝，奪牌數在24個參賽國中排名第一。

其中勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也派出7位培訓選手出賽，斬獲1金2銀2銅，其中「粉刷技術與乾牆系統」職類金牌得主戴家畯更同時獲國家最佳選手獎，成績亮眼！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，亞洲技能競賽2018首次於阿布達比舉辦，因新冠肺炎疫情影響，延至今年才再度舉辦第2屆，今年共有來自韓國、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓等24國家，逾140名亞洲好手齊聚一堂，進行29項職類競賽，南分署這次也有7名選手參加青年組6項職類比賽（其中建築舖面職類為邀請賽，不計名次），斬獲1金2銀2銅的好成績。

「以戰代訓是進步最快的方式！」這批國手們同時也將參與明年在法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽，全世界頂尖選手將一較高下，劉邦棟勉勵小將們擷取寶貴的實戰經驗，將此行遇到的時差、材料使用差異、機具設備適應等困難轉化為下次奪牌的養分，也成為能一輩子帶著走的寶貴經驗！

勇奪「粉刷技術與乾牆系統」職類金牌的戴家畯，同時也獲選為國家最佳選手，家畯回憶當初是為了升學才走上技能競賽之路，後來卻演變成不斷挑戰自己的實踐之旅，他堅信認真練習是取得成功的不二法門，所以特別要感謝張國禎裁判長、林瑑璜老師、翁麗敏老師及陳冠宇學長的指導及陪伴，最後也感謝自己，因為「練習很辛苦，我堅持下來了！」

除了金牌，南分署此次奪牌成績還有「銀牌」資訊與網路技術職類-薛宏祥、平面設計技術職類-廖健凱、「銅牌」美髮職類-黃茂畯、機器人職類-吳明哲及江垣禎，每位得獎國手將由勞動部頒發2萬至24萬不等的獎勵金！

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