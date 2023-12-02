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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「飛日本1599元、韓國1299元」促銷到12／4！虎航旅展全線899元起

▲▼虎航夏季班表促銷開賣。（圖／虎航）

▲虎航夏季班表促銷開賣，單程未稅最低1299元起。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航2024年夏季班表開賣，首波促銷包括日韓多條航線，如單程未稅東京1799元、沖繩1599元、首爾及釜山1299元起，促銷機票販售時間只到12/4晚上23:59為止，另虎航線上旅展同步開賣，全線促銷單程未稅899元起。華航也推出高雄冬季旅展促銷，高雄出發全航線88折起，促銷時間至12/11。

虎航2024年夏季班表首波促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山單程未稅NT$1,299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園-沖繩那霸單程未稅NT$1,599起；桃園-岡山、桃園-茨城單程未稅NT$1,699起；桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋、桃園/高雄-福岡單程未稅NT$1,799起；桃園-札幌(新千歲)單程未稅NT$2,599起。

本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷只到12/4晚上23:59為止，促銷機票適用搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速。

▲▼虎航夏季班表促銷開賣。（圖／虎航）

▲虎航線上旅展同步開賣，全線899元起。（圖／虎航）

虎航配合2023高雄市旅行公會國際旅展，同步推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起，促銷期間至12月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年12月1日起至2024年3月30日。

凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮。

另外，中華航空「高雄冬季旅展促銷」開跑，高雄出發全航線88折起，促銷時間至12/11，機票達人蓋瑞哥表示，推薦韓國「仁川進，金浦出」，時間帶優秀，票價不到萬元。台灣航空福利社則指出，高雄飛沖繩票價9000元不到。

亞洲低成本航空AirAsia宣布將於明年2月2日開航高雄－曼谷航線，每周航行四班，時間為周一、三、五、日，並推出單程未稅999元開航優惠價。

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