旅宿業聘外籍移工卡關！勞動部要求補資料　學者：缺工恐致房價漲

▲旅宿業面臨缺工問題，觀光署爭取引進外籍移工。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

旅宿業缺工達3千人，觀光署替業者爭取開放聘用外籍移工，10月底將評估報告送至勞動部，原規劃交通部與勞動部11月底要開會討論，觀光署長周永暉表示，因勞動部發文希望觀光署再補充更具體資料，擬好後將盡速提供，目前雙方有共識移工引進前以國內勞空就業優先。學者則示警缺工可能導致房價上漲。

台灣拚觀光，明年目標要達到1200萬國際旅客來台，不過旅宿業缺工問題仍遲遲未解決，業者希望引進外籍移工補足人力缺口，觀光署10月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部。

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日前也傳出勞動部認為旅宿業「是挑工、不是缺工」，要求先以國內中高齡和婦女二度就業市場為優先考量，交通部和勞動部原預計11月底開會討論，不過勞動部認為資料仍需補件。

周永暉表示，本來預定時間是11月底，也按照時間進行提出補充資料，不過今天勞動部相關文件和公文希望觀光署再補充具體資料，擬好後會提供給勞動部參考。

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

周永暉指出，勞動部主要是希望補充資料針對具體化中高齡二次就業招募實際執行困難，或是落差，說明是不是有可以努力空間，未來會再提供比較具體數據資料。

不過周永暉也指出，目前方向上仍朝爭取聘用外籍移工努力，在移工政策要引進之前，國內考慮勞工就業機會還是要優先，這個共識是有的，在此共識下，有些旅宿業者有些措施方案和具體的努力，提出面試資料佐證，這些將進一步統計。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則表示，缺工嚴重可能導致房價上漲，開放旅宿業房務及清潔員引進外籍移工是全球趨勢，日本也大量引進外籍移工協助基本勞力，這對台灣未來的學生及民眾是好的，當移工來補足台灣基礎勞力工作，台灣民眾就能做中高階職務。

