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小飛機撞入巴黎住宅區畫面曝光！　機上3人奇蹟生還

▲▼飛機撞入巴黎住宅區。（圖／達志影像／美聯社）

▲飛機撞入巴黎住宅區。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

法國一架小型雙引擎飛機在巴黎南部市郊的住宅區墜毀，機上3名人員緊急送醫後，幸好傷勢未危及生命，且無造成其他人員傷亡。

據報導，這架小型飛機這架飛機原定從盧昂（Rouen）起飛，原定降落在凡爾賽宮附近的圖敘勒諾布勒（Toussus-le-Noble），結果疑似引擎故障後，緊急迫降在巴黎南部郊區猶太城（Villejuif）住宅區。

▲▼飛機撞入巴黎住宅區。（圖／達志影像／美聯社）

▲飛機的機翼掉在屋頂上。（圖／達志影像／美聯社）

飛機原本在住宅區街道上迫降，但不幸撞進一棟公寓大樓。飛機最終在撞進公寓後花園後停下，機身零件散落在附近車庫的屋頂上，機尾與機身分離，機翼大部分都破裂。

機上3名乘客包括一位80多歲的飛行教練和兩名20多歲的乘客，緊急送醫後皆無大礙，也未造成地面其他人員傷亡。地區檢察官與民航局已啟動相關調查，以釐清事發原因。

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