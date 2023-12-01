桃市府架攝影機直播飛機起降　桃機認證沒違法：未要求拆除

▲桃園市觀旅局近日新增「桃園國際機場」即時影像攝影機。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園市觀旅局近日在桃機外圍咖啡廳外架設「桃園國際機場」即時影像攝影機，讓民眾免出門就可隨時感受航機震撼起降，不過卻傳出未跟桃園機場事先溝通，桃機考慮去函要求桃市府暫停播放、拆除裝置。對此，桃園機場公司表示，桃機公司沒有發文要求拆除，不違法情況下不會去干預。

桃園國際機場每天有大量飛機起降，吸引不少航空迷和攝影迷前往拍攝，桃園市政府觀旅局日前宣布，於桃園機場設置即時影像直播，不用親自到現場，就能透過桃園觀光即時影像的YouTube直播，觀看4K畫質的飛機起降畫面，感受飛機呼嘯而過的震撼。不過卻傳出未跟桃園機場事先溝通，桃機考慮去函要求桃市府暫停播放、拆除裝置。

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桃園機場公司則表示，透過網路影像觀看桃園機場航機活動，與民眾在觀景台或場外地點拍攝行為類似，在不違法或違反航空保安規定的範圍內，機場公司尊重並持續觀察。

桃機公司說明，桃園市府確實設有這樣攝影機，但是在機場外架設攝影機觀望機場航機活動，跟圍牆外拍攝以及在觀景台拍攝沒有不同，只要不影響航空法都會尊重，桃機公司並沒有去文要求拆除。

桃機指出，至少裝攝影機行為沒有違反航空法規定，影響航機進出行為包括釋放無人機、養鴿子，丟異物等，航空法並沒有規定場外不可能架設攝影機，桃機是純民用航空機場，在不影響實際作業下、不違法情況下，不會去干預，機場公司內部有技術討論，但有討論不代表公司立場，未來會持續觀察。