17%上班族認「曾出軌同事」！公司聚會成外遇聖地　調查曝驚人結果

▲近20%上班族坦言，曾經在公司聚會上與同事發生不正當關係。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

聖誕節即將來臨，而在這個象徵家人團聚的佳節，不只親朋好友之間，公司、學校也會舉辦慶祝活動，然而美國一份調查卻顯示，有35%上班族曾在公司的聖誕派對中差點背叛伴侶，有17%的受訪者則坦言，曾經在派對上與同事出軌。

根據《紐約郵報》報導，搜索引擎「Spokeo」2022年10月以成年人的不忠行為為題對1158名美國人展開調查，而結果卻顯示，有35%的受訪者曾經在公司所舉辦的聖誕派對上「差一點」接受誘惑，背叛自己的伴侶；而有17%則坦承自己曾經在聖誕派對上發生外遇。

▲專家表示，聖誕派對上的酒精加持，很容易讓人越過禁忌的界線。（示意圖／CFP）

這項驚人數據並未使專家感到震驚，紐約翠貝卡治療中心的心理治療師倫德奎斯特（Matt Lundquist）直言，「很多人在辦公室的時間比和配偶在一起的時間還要長，而且辦公室內還會產生各種親密感與緊張感。」他更懷疑，大多數在聖誕派對上的勾引行為，其實早就已經醞釀了一段時間。

這份調查並未揭露受訪者所謂的聖誕派對地點是在辦公室休息區還是在公司外的酒吧，但卻也明確指出人們沉迷於婚外情的原因。

有22%受訪者表示，他們喜歡與伴侶以外的人調情是因為喜歡受到關注；有20%的受訪者則直言，自己對另一半缺乏信任；超過11%受訪者坦言，婚外情對自己而言有一種禁忌般的衝動。

來自曼哈頓的心理治療師柯佩爾（Lesley Koeppel）表示，工作場所能夠加劇這種禁忌感，因此某些人出軌是為了體驗差點被抓包的刺激感與興奮感。她也提到，派對上大量飲酒也會對辦公室內的關係產生明顯的影響。有些人其實早就被對方吸引，聖誕派對會讓他們感覺是「假期」，可以為所欲為或是自我放縱，來獲得自己想要的關係，因此更積極地主動出擊。