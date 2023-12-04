3屁孩玩火「燒掉家樂福」慘了！　恐面臨天文數字求償

記者曾羿翔／綜合報導

桃園中壢區家樂福中原店3日凌晨發生火災，經查是3名年輕男子在賣場清潔用品區打鬧，將殺蟲劑噴向點燃的打火機，引燃大火，賣場地下一樓竄出大量濃煙，火勢直到早上才獲得控制。但火災導致業者面臨的損失難以估計，更因此宣布暫停營業2天。據了解，3位年輕人要面臨的求償金額恐大到「天文數字」。

綜合媒體報導，火災造成賣場商品泡水且裝潢泡湯，還要承受暫停營業的損失，家樂福將在警消調查釐清火災原因後，向3名年輕人提出相關民事求償。據了解，家樂福的損失金額可能大到天文數字。警方初步調查，3日凌晨20歲郭男、好友20歲黃男以及24歲周男前往24小時營業的家樂福賣場逛街，3人在清潔用品區嬉鬧，郭男在2名好友慫恿下，持賣場殺蟲劑朝著點燃的打火機猛噴，引燃火勢。

▲3名年輕男子在家樂福中原店用殺蟲劑噴向點燃打火機，導致賣場起火。（圖／桃園市消防局提供）



桃園市消防局於3時59分獲報，現場有火焰冒出，一共出動消防人員56名、消防車25輛、救護車1輛，趕抵現場立即佈署水線展開灌救，所幸整起火警未釀成民眾受困受傷。事後警方將3名涉案男子逮捕，依公共危險罪送辦。家樂福中原店對此宣布3日、4日暫停營業，確切復業時間將視現場情況再行公告。業者表示，如顧客有購物需求可至鄰近家樂福中壢店、內壢店購物，「造成不便敬請見諒。」

▼3男被依公共危險罪送辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

