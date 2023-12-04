工程師騎重機逆向撞噴！今相驗「死因曝光」　血流一地命喪台3線

▲台3線苗栗三灣路段嚴重車禍，重機騎士宣告不治，遺體4日下午相驗。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗台3線103公里處（三灣路段）3日上午發生死亡車禍！一部重機過彎時失控打滑，衝入對向車道，撞上對向的自小客車，騎士當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸宣告不治。遺體4日下午進行相驗，重機騎士父母、小客車駕駛及其家人都現身殯儀館，檢方指出，重機騎士死因為顱內出血。

根據警方調查，28歲曾姓騎士為竹科某科技公司的工程師，3日上午10時40分左右，他騎著重機沿台3線北往南行駛，行經103公里處時，過彎失控打滑，傾倒至對向車道，撞上由傅姓駕駛所開的自小客車。

由於撞擊力道猛烈，曾姓騎士當場失去生命跡象，道路上留下大片血跡，令人觸目驚心。警消獲報到場後，隨即將人送至頭份為恭醫院搶救，但經急救過後，騎士仍因傷勢過重宣告不治。

曾姓騎士遺體於4日下午進行相驗，曾男父母、曾男兄弟及其堂兄弟到場，而自小客車的傅姓駕駛也現身殯儀館。苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，曾姓騎士頭部受到重創，主要死因為顱內出血。

▲台3線苗栗三灣路段重機騎士過彎撞對向自小客車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）