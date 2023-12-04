　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工程師騎重機逆向撞噴！今相驗「死因曝光」　血流一地命喪台3線

▲台3線苗栗三灣路段嚴重車禍，重機騎士宣告不治，遺體4日下午相驗。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

▲台3線苗栗三灣路段嚴重車禍，重機騎士宣告不治，遺體4日下午相驗。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗台3線103公里處（三灣路段）3日上午發生死亡車禍！一部重機過彎時失控打滑，衝入對向車道，撞上對向的自小客車，騎士當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，不幸宣告不治。遺體4日下午進行相驗，重機騎士父母、小客車駕駛及其家人都現身殯儀館，檢方指出，重機騎士死因為顱內出血。

▲台3線苗栗三灣路段嚴重車禍，重機騎士宣告不治，遺體4日下午相驗。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

根據警方調查，28歲曾姓騎士為竹科某科技公司的工程師，3日上午10時40分左右，他騎著重機沿台3線北往南行駛，行經103公里處時，過彎失控打滑，傾倒至對向車道，撞上由傅姓駕駛所開的自小客車。

▲台3線苗栗三灣路段嚴重車禍，重機騎士宣告不治，遺體4日下午相驗。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

由於撞擊力道猛烈，曾姓騎士當場失去生命跡象，道路上留下大片血跡，令人觸目驚心。警消獲報到場後，隨即將人送至頭份為恭醫院搶救，但經急救過後，騎士仍因傷勢過重宣告不治。

▲台3線苗栗三灣路段嚴重車禍，重機騎士宣告不治，遺體4日下午相驗。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

曾姓騎士遺體於4日下午進行相驗，曾男父母、曾男兄弟及其堂兄弟到場，而自小客車的傅姓駕駛也現身殯儀館。苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，曾姓騎士頭部受到重創，主要死因為顱內出血。

▲台3線苗栗三灣路段大重機騎士過彎撞對向自小客車，騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台3線苗栗三灣路段重機騎士過彎撞對向自小客車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

▲▼台3線苗栗三灣路段大重機騎士過彎撞對向自小客車，騎士傷重送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台3線苗栗三灣路段大重機騎士過彎撞對向自小客車，騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ETbreaking」享早鳥優惠

►「不靠運氣，這，就是技巧！」釣蝦神人的爆籠入門課

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

ET快訊
YOASOBI點頭唱大巨蛋！　答應3場：一定要邀我們
赴日旅遊記得拿！　免費領5000日圓
好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令
快訊／15張千萬大獎！　明細公布
史上新高！　金價狂飆破2100美元
女友癌末　他在安寧病房完婚：我不能讓妳孤單的走
快訊／台南某科大墜樓　15歲女學生倒操場死亡
快訊／竹科工程師騎重機慘死　相驗死因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／興大康橋驚見男屍！半夜1點突倒臥河堤亡　警封鎖現場

路邊撿紅包內有「14張百元美鈔」　跑到台銀總行兌換下場慘

男遭夾困捷運手扶梯真相曝！耶誕裝置太高　警消「斷頭」救人

水塔投老鼠藥報復！社區主委夫妻誤飲中毒　惡鄰無悔意賠40萬

金門小黃翻落山溝「貼壁」！　駕駛落跑...現身稱吃感冒藥閃神

快訊／台南某科大驚傳墜樓！15歲女學生陳屍操場　頭部重創亡

工程師騎重機逆向撞噴！今相驗「死因曝光」　血流一地命喪台3線

高雄路樹突倒重砸賓士！車主傻眼：風又不大...將向市府求償

快訊／板橋捷運站手扶梯1男遭夾　搬運看板未注意高度釀禍

電動三輪車、機車T字路口相撞　他半年後死亡！騎士判5月

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

快訊／興大康橋驚見男屍！半夜1點突倒臥河堤亡　警封鎖現場

路邊撿紅包內有「14張百元美鈔」　跑到台銀總行兌換下場慘

男遭夾困捷運手扶梯真相曝！耶誕裝置太高　警消「斷頭」救人

水塔投老鼠藥報復！社區主委夫妻誤飲中毒　惡鄰無悔意賠40萬

金門小黃翻落山溝「貼壁」！　駕駛落跑...現身稱吃感冒藥閃神

快訊／台南某科大驚傳墜樓！15歲女學生陳屍操場　頭部重創亡

工程師騎重機逆向撞噴！今相驗「死因曝光」　血流一地命喪台3線

高雄路樹突倒重砸賓士！車主傻眼：風又不大...將向市府求償

快訊／板橋捷運站手扶梯1男遭夾　搬運看板未注意高度釀禍

電動三輪車、機車T字路口相撞　他半年後死亡！騎士判5月

李國毅辣妻懷孕照跳尾牙！　挺5月肚「中空開高衩」：算hold住吧

快訊／興大康橋驚見男屍！半夜1點突倒臥河堤亡　警封鎖現場

白柴受困大排水溝一星期！　躲淹死命運總算放心露出笑臉

法人估陽明10月約虧損11億元　感恩節有讓運價提升

路邊撿紅包內有「14張百元美鈔」　跑到台銀總行兌換下場慘

格鬥之神也慌了！梅原大吾實況誤開「好東西」　福利畫面大放送

男遭夾困捷運手扶梯真相曝！耶誕裝置太高　警消「斷頭」救人

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

小S豪門婚18年驚脫口「肉體出軌還好」　最低容忍：不要讓我看到

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

宣明智女婿喪命地再添亡魂　竹科工程師自撞不治

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

3屁孩燒掉中壢家樂福　嚇傻：有沒有人受傷？

家樂福玩殺蟲劑噴火！3屁孩「身分曝光」

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

汐止民宅雙屍命案　夫妻倒浴室亡

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

汐止割喉雙屍案　血跡噴濺+指紋指向丈夫先殺妻

準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

更多熱門

相關新聞

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理

一名工程師和女友交往多年，從學生時期開始，花費就是採AA制，眼看現在雙方都擁有穩定工作與收入，女友仍堅持照舊，讓他內心有點疙瘩，認為不該分得那麼清楚。PO文掀起熱議，不少人表示羨慕，但也有網友直言，「分手才不會有虧欠。」

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

雲林小貨車駕駛送醫亡　家屬心碎見最後一面

雲林小貨車駕駛送醫亡　家屬心碎見最後一面

基隆台62小貨車撞護欄　駕駛拋出車外送醫

基隆台62小貨車撞護欄　駕駛拋出車外送醫

關鍵字：

台3線重機車禍相驗竹科工程師

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面