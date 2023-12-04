南投觀光要道屢飄惡臭　載運生雞糞害的！警2天抓3起共上千包

▲集集警分局上月於2天夜間就接連查獲3起違法載運生雞糞。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

觀光大縣南投近月來屢傳違法偷運生雞糞肥案件：集集警分局指出，11月間接獲民眾反映，轄內道路夜間有大貨車載運生雞糞，行經之處散發惡臭，且可能滋生蚊蠅，為維民眾健康並杜絕違法載運行為，於夜間加強攔檢違法載運廢棄物勤務。

警方表示，單單在11月17及19日2天夜間，就在台16線上接連查獲3起未妥善處理載運事業廢棄物（雞糞），立即通知環保人員會同稽查，經清點認定總數量高達1110包，而駕駛人均無法提供相關證明文件，係未經許可載運廢棄物，全案依《廢棄物清理法》重罰。

另於11月27日，也有一名高姓男子駕駛大貨車、載運多達300包生雞糞肥前往花蓮縣，行經仁愛鄉霧社地區時因臭味四溢，被加強攔查農業廢棄物運輸車輛的警方當場查獲，並會同南投縣環保局依法告發。

集集分局表示，除持續取締載運生雞糞之違法行為，另針對大貨車未合法申請，載運建築物、土方之情形，亦將加強攔查取締，同時亦請房舍整建或農地填土者，除應依規定申請外，載運亦應隨身持有載明廢棄物、剩餘土方證明文件，以供檢查，避免淪為共犯，觸法遭究責。