▲男子在路邊尿尿。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

Tesla Model 3有「哨兵模式」，當車子處於上鎖、「停車檔（P）」的狀態時，車輛鏡頭就會保持通電狀態，並錄製車輛周圍的可疑活動。近日就有網友就貼出一張「男子解放照」，呼籲大家別在特斯拉附近做奇怪的事情。

有網友在臉書社團「爆怨公社」上發文呼籲，請大家不要在特斯拉的附近做些奇怪的事情。從他貼出的照片可見，有位男子在路邊解放，雖然尿液應該是滴在地上，但因為男子實在距離車子太近，所以解放過程就被拍了下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面曝光後，吸引網友熱議，「可以360度無死角」、「超級好笑」、「漏水了嗎」、「好慘，正面入鏡，還裸了重要部位」、「對吼，會有哨兵模式」、「小啾啾分岔了」、「不要亂尿尿」、「這是尿自己的腳嗎」、「人有三急」。

由於原PO貼出的照片已經用一個白眼emoji遮住男子重要部位，因此「雪乳戰神」郭鬼鬼看到後也不禁直呼，「哇！一個emoji就遮住啦！」底下也有其他網友跟著歪樓回應，「天氣冷，會縮個2、3公分」、「尿尿又不用整副掏出來」、「那個表情是不是還需要再縮點，太浪費表情貼了」、「原來這才是重點」、「女人不懂」。

根據「廢棄物清理法」第27條，在指定清除地區內嚴禁隨地便溺。而所謂「指定清除地區」，指的是「執行機關基於環境衛生需要，所公告指定之清除地區」。若違反第27條，將處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，將按日連續處罰。