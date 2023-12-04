男欠30萬還開賓士喬債　慘遭痛毆砸車...被搜出K他命慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子因欠債30萬，昨天（3日）凌晨，與債主相約在中正橋堤外談判，雙方碰面一言不合大打出手，債主除持棍棒痛毆男子外，並砸毀男子開來的賓士車。警方火速趕抵，債主連忙徒步逃逸，留下助陣的友人遭到逮捕。警方循線逮捕債主，並在現場查獲改造手槍、子彈、棍棒及K他命。

▲男子欠債還高調開賓士喬債，慘遭對方持棍棒圍毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，24歲閻姓男子與23歲蔡姓男子為多年舊識，約莫半年前閻男手頭不便，向蔡男借款30萬元，經過多次追討但都未歸還，引起蔡男不滿，認為閻男沒有還錢的打算，便透過共同友人23歲吳男邀約，昨天凌晨2時許，在中正橋下堤外談判，而閻男則開著借來的白色賓士，並夥同24歲劉男、23歲賴男赴約。

▲警方循線，逮捕動手的蔡男等6人。（圖／記者陸運陞翻攝）

相約時間一到，蔡男與吳男分別邀約20歲林男、23歲賴男、19歲王男及許男，分別開2輛車共同前往助陣。雙方一碰面，閻男先表示最近手頭不方便，希望能再延期歸還，但蔡男認為不想被欠過年、觸霉頭，對方又高調開賓士赴約，根本就是蓄意不還錢，一言不合下，蔡男一方持棍棒、狼牙棒痛毆閻男一方，並砸毀賓士車。

當下在堤外運動的民眾見狀，立即撥打110報警處理，警方獲報火速趕抵，蔡男等人驚慌之餘，棄車徒步四處逃離，獨留下王男在現場與對方持續扭打，警員立即將雙方壓制逮捕，並在蔡男遺留車內搜出改造手槍1把、子彈、開山刀、棍棒、狼牙棒及辣椒水，另外在閻男的賓士車內搜出85.3公克K他命。

▲警方在蔡男遺留車上，搜出改造手槍及子彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方徹夜偵辦，在5個小時內將逃跑的蔡男等人帶回，蔡男坦承改造手槍、子彈為他所有，並動手砸車痛毆。訊後，警方依傷害、聚眾鬥毆、槍砲罪，將蔡男等6人移送新北地檢署偵辦，而遭毆的閻男等人，因搜出毒品K他命，3人依毒品罪嫌，共同移送新北地檢署，警方後續將深入追查槍、毒來源。

新北市永和分局長李崇偉表示，本分局早已將堤外列為深夜巡邏守望重點，對於街頭暴力絕對嚴查嚴辦，不容挑戰公權力，未來將持續淨化選前治安，全力肅槍掃毒，壓制不法分子氣焰，以維護市民安全。