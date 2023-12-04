YOASOBI飆唱12首歌　粉絲感動哭「唱功超穩」！大讚1點很用心

▲YOASOBI一連帶來12首歌曲。（圖／StreetVoice街聲提供）



記者施怡妏／綜合報導

日本天團YOASOBI昨（3）日在台參與簡單生活節音樂祭，吸引逾千名粉絲到場朝聖，以動漫《我推的孩子》主題曲《IDOL》當作壓軸歌曲，一連12首歌大放送，氣氛掀到最高潮，許多去現場觀看的網友狂讚，超過100分的厲害，唱功超穩，超乎期待得好，「能去現場真的是賺翻了」。

有網友在PTT發文，「YOASOBI現場滿分10分你給幾分？」早上就到現場排隊等待，從下午到晚上瘋狂滑手機，前半場感覺主唱ikura還有點放不開，後面就唱嗨了，「歌曲之間的間隔很短，幾乎喝一口水，講幾句就繼續唱下去2、3首，跟鬼一樣」。

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如果CD是10分的話，他認為現場唱功有9分，加上各種帶動氣氛的曲目，「直接突破天際到100分」，一整天的等待都值得了，現場燈效也讓他驚豔，「這螢幕跟燈光完全是為了他們搭的吧」。

▲不少粉絲在現場感動到哭出來。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友們也狂讚，「YOASOBI絕對值得巨蛋呀」、「有夠屌，跪了」、「現場超讚，我給99分，場地扣分」、「絕對滿分，氣氛好、狀況好、音響燈光也好」、「唱功真的穩，另外稱讚燈光非常用心，沒想到在台灣可以看到和日本一樣的燈光」、「狀態真的超好，超過100分」、「第一首奔向夜晚，真的快哭出來」、「ikura又唱又跳很有活力，音樂、燈光都完美」。

YOASOBI一連帶來12首歌曲，約莫唱到晚上10點才結束，網友感動直呼「能到現場看真的超級值得」、「有買票真的值，戶外場就是high」、「我兩日券的也覺得自己賺爛了，紀念品也好搶，下次來票價只會更高，搶到票的機率更小」、「本來覺得自己超盤，現在覺得自己賺爛」、「唱12首，超爽，名曲該唱都唱了」、「賺翻，唱到10點」、「12首真的爽到很超值」。

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