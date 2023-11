以色列25歲正妹中彈失蹤　家屬煎熬47天終於認屍！寧願她被綁人質

▲以色列25歲正妹加貝(Shani Gabay)在音樂祭上失蹤,家屬煎熬47天才接獲她被殺害的消息。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/編譯

巴勒斯坦組織哈瑪斯(Hamas)10月7日武裝突襲以色列,導致南部靠近加薩的一場音樂祭死傷嚴重,以色列更稱這是一場大屠殺。25歲以色列正妹加貝(Shani Gabay)在音樂祭遇襲失蹤,最後身影是她腿部中彈後在屋內避難。家屬相信她仍然活著,推測是被綁為人質,豈料煎熬了47天,當局最終確認了加貝的屍體。

▲加貝10月7日失蹤當天被目擊腿部中彈,並與其他年輕人一起躲在警察指揮所裡。(圖/翻攝自X)

根據以色列時報報導,加貝擔任音樂祭工作人員,直到10月7日哈瑪斯襲擊發生後就失蹤,最後身影是在一段拍攝於某處警察指揮哨所內的影片中,一群人擠在狹小空間內避難,有人則在窗前觀察外部情況。另一張照片則顯示她腿部中彈受傷,表情驚恐。

The last footage of Shani Gabay, whose body identified today after 47 days.



Imagine what they did to her that it took 47 days to identify her, using the most advanced forensic technology in the world.

pic.twitter.com/r0AMrdwHij