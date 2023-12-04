大巨蛋首勝留台灣！創18個第一次　近1.7萬球迷散場僅花25分鐘

▲台北大巨蛋首場正式賽將勝利留在台灣。（翻攝自蔣萬安臉書）

圖文／鏡週刊

2023亞洲盃棒球錦標賽昨（3日）晚開幕台韓之戰在台北大巨蛋舉行，這是大巨蛋首場正式比賽，共記錄了18個第一次，包含台灣以4比0拿下首勝。本場比賽開放內、外野共1.7萬個座位，開賣即秒殺，不過昨晚實際進場人數為1萬6,647人，賽後花費25分鐘即完成散場。

大巨蛋亞錦賽開幕戰共開放1.7萬個座位，賽前4波售票均秒殺，昨晚實際進場人數為1萬6,647人，現場見證台灣以4比0擊敗韓國，拿下大巨蛋的首勝；而中華隊多名球員在這場比賽中，寫下了許多第1次歷史，包括第1顆好球：徐若熙、第1次三振：徐若熙、第1支安打：林承飛、第1支二壘安打：拿莫．伊漾、第1分打點：陳孝允、第1個得分：拿莫．伊漾、第1個勝投：徐若熙、第1個勝利打點：陳孝允等等。

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台北捷運比照跨年及燈會疏運規格，於國父紀念館站開設指揮中心，加派服務人員引導，旅客搭車秩序良好，並未啟動三級人潮管制措施，於當天晚間9時4分順利完成大巨蛋亞錦賽開幕戰疏運任務，自人潮進入車站至現場紓解約25分鐘。列車調度方面，配合球賽進場時間，往南港展覽館方向的列車，最密班距約3分鐘；散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最密班距約2.5分鐘，總計加發4班次。

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