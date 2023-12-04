印尼火山爆發70登山客受困！　整臉「沾滿火山灰」畫面曝光

▲受困登山客身上全沾滿火山灰 。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發，火山灰柱直衝3000多公尺，附近村莊也被火山灰覆蓋。當局表示，有至少70名登山客受困山上，目前正陸續撤離，而登山客全身沾滿火山灰泥的畫面也在網路上曝光。

根據《美聯社》報導，馬拉皮火山3日爆發後，火山灰柱直噴3000多公尺，且被強風吹到數公里之外。 馬拉皮火山監測站官員里凡迪（Ahmad Rifandi）表示，攀登馬拉皮火山的2條路徑都已封閉，由於潛在的熔岩危機，建議居住在山坡上的居民撤離至火山口外3公里處，目前尚未有傷亡傳出。

Sebanyak 28 orang dari 70 pendaki Gunung Marapi berhasil dievakuasi pasca erupsi yang terjadi pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 14.54 WIB pic.twitter.com/5G6P6ifZuz — pendakilawas (@pendakilawas) December 3, 2023

據了解，有70名登山客在2日入山攀登，結果在接近山頂處受困，北蘇門答臘島自然保護機構負責人迪安（(Dian Indriati）指出，目前已經有28人成功撤離，其餘的仍在等待救援。從網路上曝光的畫面能看到，登山客們被疏散至一處避難所，但他們的臉部和頭髮全沾滿了火山灰泥。

WATCH: Mount Marapi volcano erupts in Indonesia, spews a column of ash around three kilometres into the sky, forces the evacuation of dozens of hikers pic.twitter.com/eEK86Wx4aI — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 3, 2023

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，火山附近的幾個村莊受到火山灰影響，除了建築被火山灰覆蓋以外，陽光也被飄散在空中的火山灰擋住，目前當局開始向居民分發口罩，並敦促民眾戴上眼鏡，避免受到火山灰傷害。

穆哈里指出，馬拉皮火山是印尼120多座活火山之一，其山坡上大約住有1400位居民，最近的距離火山口僅5至6公里，而馬拉皮火山的警戒級別維持在4個等級中的第3高，近來數周有監測到火山活動增加，目前正持續觀察爆發情況。