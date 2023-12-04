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大陸 大陸焦點 特派現場

爸住院病逝「還被多收45萬醫療費」！博士怒製Excel打臉黑心醫院

博士製作Excel表格向政府部門舉報遭醫院超收醫療費。（示意圖／pexels）

▲博士製作Excel表格向政府部門舉報遭醫院超收醫療費。（示意圖／pexels）

文／CTWANT

中國大陸安徽爆發杏林醜聞。當地一間公立醫院被長期住院病患家屬，查出在病人住院7個月期間巧立名目超收各種費用，不僅有不存在的療程、醫療費、器材費，甚至低價高報騙取公用的醫保基金。

據《經濟觀察網》報導，該名楊姓博士的父親2022年3月被家人發現昏迷，蕪湖市第二人民醫院收治後確認楊父腦中風並積極救治，可惜楊父仍於同年10月離世。未料，博士與母親檢查楊父住院117天，總共經歷3次開顱手術、長期住加護病房等相關費用後，竟發現被醫院超收醫療費。

楊母在丈夫住院期間，每天到醫院確認醫護是否替糖尿病、腎臟病宿疾的丈夫洗腎，並發揮「資深會計」精神，除了例行繳費單，也會要求加護病房護理師開立帳單，回家再製成Excel。博士指出，一切始於姑媽去年6月被醫院告知「帳上錢不夠，沒繳會影響治療」，7月再從媽媽口中得知其他家屬抱怨被多收錢後，收到院方數千元退款，趕緊到系統確認收繳費情況，再做成Excel檢視。

（圖／翻攝自微博）

▲博士將相關帳單製成Excel。（圖／翻攝自微博）

博士發現，爸爸當時胰島素總用量高達138支，平均每天要用1.18支，超出醫療常識，且父親罹患尿毒症多年早已無尿，卻被記載導尿管相關費用。經與母親的表格逐日檢視每筆費用，並在繪製成圖後確認洗腎、抗生素存在「明顯波動」，繼續比對醫囑紀錄、護理紀錄、費用清單，發現光是洗腎項目就被超收10580元（約新台幣4.6萬）的不存在的醫療類。

（圖／翻攝自微博）

博士繼續追查，確認又有不存在的康復治療、運動治療，以及次數、價格均不符合病程記錄、護理紀錄的高單價項目和藥品使用，最後經2個多月時間算出院方超收103681.93元（約新台幣45.8萬）醫療費。

但令楊家傻眼的是，院方對此「先承認後質疑再否認」，就連當地醫療及執法機構一時間也無法確定是否有超收，直到蕪湖市醫療保障基金監管事務中心在今年9月，告知他們已追回186914.7元（約新台幣82萬）醫保基金、要求院方退回31287.29元（約新台幣近19萬）患者自付費用才鬆了口氣。不過，博士生仍對本該救人醫院，竟對病人詐保、超收感到不齒，現在仍與相關部門保持聯繫，確認院方是否受到裁罰。

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