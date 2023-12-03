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白色恐怖受難者林明永病逝　享壽84歲

▲▼白色恐怖受難者林明永過世 享壽84歲。（圖／翻攝自社團法人台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會）

▲白色恐怖受難者林明永3日過世，享壽84歲。（圖／翻攝自社團法人台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會）

文／中央社

白色恐怖受難者林明永，曾遭控涉入「澧江艦叛亂案」服刑13年，他把「台獨」當成一生信仰，今天（3日）因病過世享壽84歲，台中市新文化協會理事長陳彥斌今天透過臉書表達追思哀悼。

陳彥斌今天在臉書（Facebook）貼文表示，1940年生的林明永，就讀小學時，國民黨播遷來台，部隊軍紀敗壞，「借用」學校當營區，他曾目睹1名女老師走過部隊「借用」的教室時，遭幾名士兵強拉進去調戲、玩弄，女老師驚叫、大哭，1名男老師衝進去解危，卻被打得鼻青臉腫，狼狽逃出，因此他自小就對國民黨深惡痛絕。

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陳彥斌指出，1963年林明永在海軍澧江艦服役時，不滿艦上外省軍、士官顢頇作風，秘密伙同高金郎、邱萬來、謝發忠等人，試圖說服船上的台籍充員兵共同挾持澧江艦，準備駛去日本外海，響應廖文毅在日本成立的「台灣共和國臨時政府」。

但事件很快就被密報，4人同時被捕，案首邱萬來原被判死刑，林明永和高金郎、謝發忠則判無期徒刑；後經邱萬來父母到處周旋，邱改判無期徒刑，其餘3人改判15年有期徒刑，1975年蔣介石過世減刑，因而服刑13年。

提到1970年發生的泰源事件，陳彥斌說，林明永當時在獄內響應，原先安排他將在內監挾持軍官，逼迫開啟牢房，放出所有獨派政治犯共同起義，不料行動生變，一場監獄革命畫下休止符。

2016年，林明永曾參加台中市新文化協會舉辦的「重返火燒島」活動，在垂淚碑前痛哭失聲。林明永說，坐牢是革命失敗的代價，他有憤慨但無怨言，但母親在他被捕後，幾乎天天以淚洗面，沒幾年兩眼哭得幾近完全失明。

陳彥斌提到，林明永出獄後，很長一段時間都無法安定工作，因為情治、特務一再騷擾，沒有人敢雇用他，直到後來在他同學開設的公司服務直至退休，林明永把「台獨」當成一生的信仰、志業。

陳彥斌表示，林明永不幸罹患肺腺癌，近月來健康急遽惡化，今天因病過世，享壽84歲，目前停靈台中潭子住家，他為這位堅毅台獨志士祈求冥福，一路好走。

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