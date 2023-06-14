「獄中小提琴」陪伴70年度過低潮！白恐受難者楊國宇捐贈人權館

▲政治受難者楊國宇前輩，曾在綠島度過10年牢獄，捐出相伴70年的「獄中小提琴」給國家人權館。（圖／國家人權博物館）

記者林育綾／台北報導

白色恐怖政治受難者楊國宇，曾在綠島（火燒島）度過10年牢獄，同時在獄中康樂隊時，在豬圈、浴廁空間苦學小提琴，如今91歲的他，捐贈出從綠島就陪伴他度過人生低潮的小提琴。國家人權館館長洪世芳允諾，將妥予保管，並於日後規劃舉辦特展，讓3把小提琴闊別一甲子後重相逢。

國家人權博物館館長洪世芳在9日率領同仁，前往台北市北投區拜訪楊國宇前輩，接受前輩捐贈於綠島新生訓導處陪伴他度過人生低潮的小提琴原件，楊國宇前輩更在現場以這把琴演奏了〈望春風〉、〈雨夜花〉、〈丟丟銅仔〉等曲目。

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楊國宇回憶，白恐冤獄使得人生跌入谷底，唯一慶幸的是同為難友的新生人才濟濟，有醫師、教師、畫家、舞蹈家，得以彼此切磋交流。當時新生訓導處成立康樂隊，他從那時開始學習小提琴，在豬圈、浴廁的空間，勤奮練習，並能公開演奏。如今將此把見證獄中歲月的小提琴捐贈給人權館，期待透過公開展示，讓臺灣社會更了解白色恐怖的歷史。

▲楊國宇現已高齡91歲。（圖／國家人權博物館）



楊國宇出生於桃園，與1954年被槍決的戰後臺灣重要新劇運動家簡國賢為街坊鄰居，曾受邀協助其劇團「聖烽演劇研究會」公演。1950年時，楊國宇年僅18歲，就讀台北成功中學3年級，遭特務於桃園家中誘捕，從書包搜出經典名著《大地》、《戰爭與和平》，誣指他參加叛亂組織。經保密局北所高砂鐵工廠偵訊刑求，後被以「參加叛亂之組織」罪名判處有期徒刑10年，送往綠島新生訓導處進行強迫勞動與思想感化，於1960年12月17日開釋。

獄後楊國宇自紡織業基層做起，逐步成為台灣紡織、製藥、生物科技等產業企業家，曾榮獲全國十大傑出企業家，並出版《68×68楊國宇對奕人生》、《紗帽山・壁》等書。

而1950年代關押於綠島的政治犯，被編為3個大隊、12個中隊，各分隊彼此間不得來往，受難者們在綠島的生活，集中於思想課程及勞動工作，並以各種娛樂排遣漫長的歲月。楊國宇在綠島期間被編入康樂隊，為此請家人從台灣寄來一把小提琴，以便向難友蘇友鵬前輩學習琴藝，透過演奏音樂、歌仔戲、牛犁歌陣等活動，消解對於家鄉和親人的思念。

▲國家人權館館長洪世芳（右）表示，感謝楊國宇前輩無私捐出生命中最重要的小提琴。（圖／國家人權博物館）

人權館表示，白恐受難者於綠島新生訓導處監禁時，有3把小提琴彌足珍貴，分別是陳孟和獄中手工製作、送給外甥女的小提琴，以及蘇友鵬、楊國宇託親友從台灣寄來的2把小提琴，每把小提琴都見證當年白恐苦難事蹟。

由受難者捐贈的人權文物，不論型態、樣式，每一件都有其獨特的價值與意義，是受難者前輩們於獄中或獄後生命故事最深刻的證明，而每一個生命故事，都映照台灣威權統治時期的歷史傷痕與記憶。人權館期許透過蒐藏、保存文物，保存和記錄白色恐怖時期歷史，並藉由相關的展示研究，呈現出受難者於獄中的生活史。

洪世芳表示，感謝楊國宇前輩無私捐出生命中最重要的小提琴，也當場允諾將妥予保管，並於日後規劃舉辦特展，讓3把小提琴闊別一甲子後重相逢。也努力把這些珍貴文物背後感人的生命故事，更為社會大眾熟知，還原威權統治時期迫害人權歷史真相，鼓舞年輕世代珍惜得來不易的自由民主人權。