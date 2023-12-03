裝潢工竟是被拐25年「富豪之子」　現領一輛BMW「還有3套新房」

▲解克鋒（左）找回被拐走的兒子解清帥（中）。（圖／翻攝極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北富豪解克鋒的兒子解清帥25年前被人拐走，他為此曾發出百萬元人民幣的懸賞，並在近日終於找回了人在四川當裝潢工人的兒子。解克鋒表示，他已經準備好3套房要送給兒子，本來還想帶兒子去買新車，但實在沒空，所以就把自己的BMW X5給兒子開了。

解克鋒受訪時提到，他一看到失散多年的兒子，馬上就知道是自己的兒子，「和我年輕時長得一模一樣，比我高一點。」

為求謹慎，解克鋒還與兒子進行了DNA比對，但確認真的是自己的兒子後，他反而焦慮了整個晚上，「見面前，擔心兒子的身體健康，婚姻狀況，養父母待他如何，學歷、工作怎麼樣。見面之後，操心兒子的未來規劃。」

▼解克鋒曾發出懸賞尋兒。（圖／翻攝極目新聞）



解克鋒早在找到兒子之前，就已經準備好了三套房，包含一套120平方公尺的婚房，本來還想帶兒子去買輛新車，但實在抽不出時間，所以暫時把自己的BMW X5給兒子開。

解克鋒說，他特別對不起孩子，想把這25年缺失的都補回來。解克鋒的妻子也說，兒子從小就沒有感受過母愛和父愛，他們想好好補償，讓兒子感受到家庭溫暖。

解清帥大學讀的是體育專業，畢業以後做室內裝潢，解克鋒說，他打算讓解清帥先跟著哥哥學習做銷售，一起經營家裡的公司，若想創業的話，他也會幫忙把關，提供啟動資金，一切看兒子意願。

不過，解克鋒也特別強調，有許多媒體說他是億萬富翁，太過誇張了，他沒有上億元的資產，但一千萬元（人民幣）還是有的。

解克鋒的兒子25年前被人口販子拐走，該批人口販子在今年被逮捕，向警方供稱，把孩子賣到了邯鄲東邊的幾個縣，所以這段時間他們一直在那附近搜尋，張貼尋人啟事，最終在警方的協助下，於11月底找到了人。

解清帥被找到時，人正在四川打工，做的是室內裝潢，還住在賓館內。解克鋒得知了以後非常難過，「咱家房子這麼多，早回來幾天，他也不會一個人在那孤單單單的。」