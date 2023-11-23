失智婦派出所見兒...遞一碗米粉：吃飯了嗎？　害他崩潰淚崩

▲台中一名劉婦患有失智症，16日走失，讓兒子陳男急得四處尋找，最終母子在派出所相認，劉婦拿著手中一碗米粉問兒子「吃了嗎？」就像過往一般，讓陳男淚崩。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市65歲劉姓失智婦，16日在台灣大道上迷路，員警帶著她尋家無果，也查無身分，只好將其帶回所內，還先讓她吃一點米粉果腹。同時間，劉婦的兒子因為找不到母親，急得四處尋人，聽見派出所有「迷路老人」立刻衝過去，結果母親看見他，遞出手中米粉，彷彿回到那位「沒有失智過的母親」，溫柔地問「你吃了嗎？」讓兒子當場淚崩。

清水警分局安寧所16日15時許獲報，一名婦人獨自現身在台灣大道八段路邊，一旁車速頗快，好心民眾見狀趕緊通報。員警抵達後，詢問婦人是否知道「回家的路？」婦人點點頭，員警索性開著巡邏車陪同尋家，過程中，婦人只說「繼續走、繼續走」，員警研判婦人應該不知道，詢問附近民眾，也都沒有看過她，加上婦人身上沒有證件，只有一包巧克力，只好將她帶回所內查詢。

員警將滿頭白髮的婦人帶回所內，婦人則說已經在外面遊蕩許久，相當飢餓，員警趕緊遞上熱食米粉、水，給她果腹。

此時，一名陳姓男子突然衝進所內，是因為得知派出所有「迷路老人」而來，果真他就是婦人的兒子，兩人相認第一秒，劉婦淡淡地遞出手中的碗，問兒子「吃飯了嗎？要吃米粉嗎？」讓原本情緒就快潰堤的陳男，瞬間趴在椅子旁淚崩，久久不能說話。

陳男透露，母親患有失智症，當天上午11點多就走失，平時媽媽只記得家裡附近的路線，不曉得什麼原因離開熟悉地。陳男四處都沒有找到人，「急得心臟噗通噗通跳，好像就要停掉」。沒想到，媽媽見到自己的「第一句話」，竟然是關心自己要不要吃米粉，讓他一陣鼻酸，忍不住淚崩。

安寧派出所長林承亞呼籲，家中有年邁或失智長者，應特別留意其動態，盡量不要讓他們獨自外出，以避免發生憾事，也可申請「愛心手鍊」，手鍊上會有長者個人資料，如長者不慎失蹤，有利於員警辨識身份通知家屬。另，警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近前往各分局偵查隊申請捺印。