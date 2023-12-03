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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈一句「妳當記者有問過妳爸媽嗎」，引起討論。對此，醫師姜冠宇點出吳「犯大忌」的關鍵，「在公眾面前，通常你不可以是被激怒的人。」

姜冠宇在臉書說，他一直在想吳欣盈的公關回應錯在哪裡，其實她回答「妳當記者會問妳爸媽嗎」，這本身是沒有錯的，但是問題是在回應語氣，然後後面又撂流利的英文講一大段，這才是犯了大忌。

姜冠宇指出，在公眾面前，通常你不可以是被激怒的人，其實吳欣盈可以輕鬆開玩笑地回應記者：「嘿，妳當記者會問爸媽？：D」，然後大家會心一笑，回合就結束了，閃過了，這樣網路上和記者圈子也沒立場反應。

▼吳欣盈。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼吳欣盈受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

姜冠宇認為，而吳欣盈罵一大段，記者感覺受辱，也更多攻擊點可以打，「然後社會有一個我覺得說怪不怪、說不怪也怪的地方，那就是面對大眾發言，有人教導過我『你絕對不可以講英文』，超過一個單字以上就會有危險。」

姜冠宇表示，「當我們幾乎都在學英文，有時還會嘲笑人家英文不好。但是你公開場合用發音道地、流利英文表達你的意見時，你會被認為是傲慢、不親民、自視甚高，是『晉惠帝的表現』。」

姜冠宇說，這個似乎不是只有台灣本土，「在美國我也會看到，有人在台灣人自家開的公司工作，老闆對下屬講中文沒問題，很稀鬆平常，但是一傳英文訊息，她會認為老闆生氣了。然後在我耳邊murmur說，她認為自己又沒做錯什麼，『為什麼傳我英文？他是想怎樣？』看她一臉怒樣，我都不敢講話。」

▼柯文哲找吳欣盈擔任副手。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲吳欣盈聯合政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

姜冠宇指出，台灣未來要向雙語國家邁進，未來有更多新住民的多語境友善社會邁進，「我自己覺得以目前觀察來說，凶險還滿多的XD，這塊我們要怎麼做才好呢？」他也強調，本篇無政治立場，僅只討論。

吳欣盈日前被問及擔任民眾黨總統候選人柯文哲的副手，是否有和家族討論過？結果她卻反問女記者，「那妳當記者有問妳爸媽嗎」、「這樣是在剝削女權嗎」，引起熱議。

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