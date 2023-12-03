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萬華青山宮遶境首日上演格鬥盃　群眾接駕推擠嗆「安娜？」打起來

▲▼萬華青山宮遶境首日上演格鬥盃　群眾接駕推擠嗆「安娜？」打起來。（圖／翻攝自YouTube／台灣廟會情報局LIVE）

▲萬華青山宮遶境首日爆衝突，現場群眾推擠嗆「安娜？」當場打起來。（圖／翻攝自YouTube／台灣廟會情報局LIVE）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市萬華區艋舺青山宮舉行為期3天的遶境活動，不料首日（2日）晚間11點多就傳出口角衝突。當時靈安尊王的神轎經過西藏路與西園路口一處紅壇，希望圍觀群眾可以讓道，沒想到現場突然爆出叫囂聲，甚至演變成肢體衝突，所幸警方及時制止，才讓神轎可以繼續夜巡。

青山宮靈安尊王聖誕遶境，2日晚間第一天夜巡，於11點多行經「雙福宮」設立的接駕紅壇。當時現場紅壇負責人及親友順利參拜、上香接駕完畢，轉頭呼籲後方圍觀民眾讓出一條路，好讓神轎可以通過。不料疑似因為擁擠和口氣問題，一度爆發嗆聲推擠，甚至釀成肢體衝突。

▲▼萬華青山宮遶境首日上演格鬥盃　群眾接駕推擠嗆「安娜？」打起來。（圖／翻攝自YouTube／台灣廟會情報局LIVE）

▲現場主持人不斷呼籲「神明面前不可以打架！」（圖／翻攝自YouTube／台灣廟會情報局LIVE）

許多觀看直播的網友紛紛留言「為何變成雙福格鬥盃」、「好丟臉，又在打架」、「拜完就打起來了」、「青山宮轎班被打」、「好像是參拜完就有人喊『安娜？』就出事了」、「尊王面前真的不要這樣餒」、「在最有素質轎班團面前打起來...」

當時口角發生前，疑似有民眾大聲嗆聲「安娜？」（台語：怎樣？）因此爆發口角。紅壇主持人見狀，不停用麥克風呼籲「我們現場有警察同仁」、「我們在尊王轎前，不要有暴力行為」、「請退開！請大家冷靜，有很多小朋友在現場！不要驚嚇他們！」、「神明面前不可以打架！」

眼見衝突一觸即發，萬華分局警方立刻強勢制止，讓衝突僅持續3分鐘就平安落幕，而神轎也得以繼續夜巡行程。萬華分局呼籲，參加民俗宗教活動本意是好的，請民眾開心看熱鬧，不要試圖滋事，平安讓北市三大繞境活動之一的青山王繞境活動順利完成。

▼警方強勢介入。（圖／翻攝自臉書／至憲ㄉ廟會影室დ鋼管音響車დ辣妹熱舞დ冠翔煙火鞭炮）

▲▼萬華青山宮遶境首日上演格鬥盃　群眾接駕推擠嗆「安娜？」打起來。（圖／翻攝自臉書／至憲ㄉ廟會影室დ鋼管音響車დ辣妹熱舞დ冠翔煙火鞭炮）

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