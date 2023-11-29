青山宮遶境將展開...檢察官盯場　警籲勿穿「具幫派識別」服飾



▲青山宮繞境，萬華分局與廟方達成「傳統文化共識」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

艋舺青山宮遶境活動將於12月2日熱鬧展開，有鑑於萬華地方角頭林立，宮廟、陣頭等傳統文化，也都是以冠上舊地名的百年歷史，舊地名也被列管為組織名稱，但因新修法的組織犯罪條例，讓人聯想宮廟制服也算是黑幫制服？最後警方也與參加宮廟達成協議，如雙方共識的歷史文物，例如令旗、牌匾以及陣頭用品可以通融，青山宮繞境遇到總統大選，屆時將有許多參選人到場，每天也派出檢察官到場盯哨，避免衝突發生。

警方指出，過去包括春酒、公祭及宮廟場合，部分幫派會叫參與者穿著制服，上面再印有「竹X企業」或「四X公司」等字樣，而明仁會高調春酒還PO網後，新修正的《組織犯罪防制條例》規定，只要明示或暗示為犯罪組織之成員，在公共場所聚集3人以上，經警方舉牌3次不解散，最重可處有期徒刑3年。

警方指出，這次青山宮遶境，警方也明令禁止，只要穿有識別幫派的衣服，就可以舉牌警告，然後要求解散。

青山宮今年遶境活動，約有18組信徒搭設紅壇，相較於2022年設置17個紅壇雖然多一個紅壇，但爐主因故無法參與，所以2023年沒有爐主壇，另一方面，由於黑幫條款修法，所以許多幫會組織大哥、成員，也都低調贊助或者選擇不參加。

艋舺青山宮遶境活動，也將在2日熱鬧上演，屆時也會有許多信眾參與活動，為了遶境活動好看，日前都會要求各自幫會組織成員，統一穿上印有各大公司的字樣足以識別，但是因為新修法的組織犯罪條例，所以警方也不允許遶境活動期間出現類似情況。

警方強調，如有穿著足以識別的服飾，就會立刻舉牌警告，並且要求解散，但卻有信眾指出，萬華角頭名稱，經常使用舊地名或者現有地名為名，甚至陣頭、宮廟以及傳統文化組織也係如此，例如頭北厝、崛江町以及復興口等單位，不免認為是否也會被當黑幫驅趕。

警方表示，雙方也有達成共識，主要是有歷史意義的文物，像是令旗、牌匾以及陣頭用品，上面有印上舊地名正巧是列管地方角頭名號，如果達成雙方達成宮是即可通融，但是如果穿上特定服飾，還是會被視為黑幫組織，就會立刻要求進行解散。

2023年青山宮遶境活動將於12月上場，正巧遇到2024年總統大選，青山宮傳統宮廟活動，也將成為各大參選人前往的拜票地點，3天遶境活動除了北市警力動員之外，地檢署也不敢大意，每天都會檢察官到場坐鎮指揮。

青山宮主委黃清源表示，青山宮繞境是萬華年度盛事，尊王出巡繞境是祈求國泰民安，已經與參加信眾表示期間要配合檢警作業，除了不得穿著制服之外，針對清潔、噪音也都加強提醒，3天行程每天在10點以後不再放鞭炮，活動將在凌晨0時許之前結束。