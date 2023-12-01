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台南聖誕樹融入台南400元素 打造歷史的揚起及幸福薪傳概念閃耀台南

▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕佳節將至，台南市政府今年再度攜手雲林科技大學專業團隊執行2023聖誕樹規劃設計，去年該校為台南市設計之聖誕樹一舉囊括國際獎項協會（IAA）缪思設計大獎2金2銀，在國際舞台上大放異彩，今年以「台南400-歷史的揚起及幸福的薪傳」為主題，連結台南的過去與現在，打造具歷史文化的聖誕樹活動。

▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年展區包含河樂廣場西側及新營文化中心兩顆特色主燈、新營綠川廊帶、新營鐵道地景公園及大涼生態公園，以上燈區已提前點亮營造聖誕佳節氛圍，供市民朋友參觀打卡，也為2023年台南聖誕燈節揭開活動序幕。

▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，400年來的原居住於台南地區的住民與來自世界的各個不同的族群在這片土地交流，產生了多元化的民族生活，共同累積並塑造出讓全台南人甚至全台灣人共感驕傲的文化古都。400年來從熱蘭遮城開始，整個台南的活力與影響力像蒲公英種子般逐漸的擴散，成為今日樣貌。因此今年度將以共同的主題「台南400」在台南的河樂廣場廣八廣場與新營文化中心廣場，共同以此主題設計兩棵聖誕樹。

以「歷史的揚起」與「幸福的薪傳」來說明台南的過去、現在與未來，在台南的聖誕點燈儀式啟動後，點起平安的聖誕燈，也能透過聖誕樹與燈光計畫，傳遞平安與祝福。

觀光旅遊局長林國華表示，今年河樂燈區聖誕樹設計主題為「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。

▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金色的帶狀波浪，象徵見證400年這一刻的榮耀與力量，帶入更多的力量與希望，繼續揚起下一個400年。新營燈區聖誕樹設計主題為「台南400-幸福的薪傳」，透過光影的設計呈現出歷史擴散的影響力，以蕾絲緞帶的設計概念，象徵世代人們對於幸福的努力與渴望。期待透過本棵聖誕樹在台南400的重要時刻，串起幸福，持續擴散傳遞更多的祝福。

除了兩顆主燈外，在中西區大涼生態公園及新營火車站前的鐵道地景公園入口廣場也以「台南400—時光串連」的主軸進行聖誕燈飾布置。此外，新營火車站前圓環還有觀旅局與天主教台南教區合作的聖誕馬槽燈飾，擬真的耶穌降生馬槽布置，能讓民眾更了解聖誕節的節慶意義，也新增了溪北地區打卡觀光亮點。

▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12月聖誕至跨年期間，從溪北到溪南點亮整個台南市，讓市民有多處夜間休憩的場域，喜歡聖誕歡樂氛圍的民眾千萬不能錯過，帶著家人好友一起到這些地方走走，拍照打卡去吧！

▲「台南400-歷史的揚起」，聖誕樹結合風帆、波浪的造形意象，透過白色與銀色反射每日不同的日夜晨昏光景，呼應此刻現在聖誕樹周邊千變萬化的細微變化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局表示，台南聖誕月全市區的聖誕系列活動將一一展開，由市府主辦的首場聖誕點燈活動-「2023台南聖誕燈節-運河河樂燈區聖誕園遊市集暨點燈晚會」將於12月3日(日)於河樂燈區舉辦，新營文化中心暨綠川廊帶燈區則將於12月10日(日) 於新營文化中心廣場辦理「聖誕點燈晚會暨園遊市集」，歡迎市民朋友邀請外縣市親朋好友一同參與，同享聖誕節幸福溫馨時光。

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台南聖誕樹台南400元素

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