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王美惠拿4年用心政績登記參選 　尋求連任守護台灣主權

▲▼ 登記參選立委連任 王美惠堅信腳踏實地做事終會贏得勝利 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委王美惠登記參選連任 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


立法委員王美惠今（24）日上午前往嘉義市選委會登記參選，秉持做事不作秀精神，只由競選總部主任委員莊國輝陪同，並在登記後如往常展開地方行程。王美惠強調，參選立委連任將秉持挺台灣、顧嘉義，堅定守護台灣主權的信念，上任4年來爭取的政績，及問政表現相信鄉親有目共睹，王美惠說12月2日將舉辦「賴清德、王美惠嘉義市聯合競選總部成立大會」，誠摯邀請鄉親兄姐到場共同參與，力拚總統當選、國會過半。

▲▼ 登記參選立委連任 王美惠堅信腳踏實地做事終會贏得勝利 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 競選總部主任委員莊國輝陪同王美惠登記參選立委連任  。（圖／記者翁伊森翻攝）


王美惠表示，自己四年前帶著鄉親的託付，到中央打拚，把地方的聲音帶到中央，再把中央的資源帶回嘉義，堅守從政的初心為人民服務，做人民的立委，每天在台北嘉義努力耕耘，一刻都不敢懈怠，看到嘉義更加繁榮進步，就是她持續努力的動力。選戰至今，她也始終堅信，唯有腳踏實地、認真做事，選民一定會做出明智的選擇。


王美惠也提出了，爭取興建輕軌及嘉義市圖書總館、擴大醫療長照社福量能等等的政見，並誓言會繼續守護台灣主權、造福人民。

▲▼ 登記參選立委連任 王美惠堅信腳踏實地做事終會贏得勝利 。（圖／記者翁伊森翻攝）

最後王美惠表示，下週六「賴清德、王美惠嘉義市聯合競選總部」成立，屆時總統蔡英文、行政院陳建仁院長、立法院大家長游鍚堃，及總統候選人賴清德也都會到場，歌手詹雅雯也將在成立大會上演唱，更希望鄉親在明年1月13日團結一致，支持總統賴清德、支持立委王美惠，讓國會過半，挺台灣顧嘉義，選對的人走對的路，讓台灣更安全進步，讓嘉義更發展繁榮。

 
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