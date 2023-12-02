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北捷為中華隊加油！　迎接亞錦賽開幕戰祭3疏運措施

▲▼台北捷運球衣發表會。（圖／台北捷運提供）

▲迎接2023亞洲棒球錦標賽，台北捷運球衣發表會。（圖／台北捷運提供）

記者皮心瑀／台北報導

2023亞洲棒球錦標賽開幕戰12月3日將在台北大巨蛋登場，台北捷運比照跨年及燈會疏運規格，規劃「人潮疏導管制」、「加密列車班距」、「視人潮狀況啟動過站不停」3大疏運措施，而為了替中華隊加油，凡是中華隊在大巨蛋登場的賽事，國父紀念館、市政府等大巨蛋周邊車站服務人員，都將換上紅黑相間的特製球衣為民眾服務。

迎接2023亞洲棒球錦標賽，台北捷運2日舉行球衣發表會，台北市副市長林奕華及擔任代言人的延平中學投手張子文、捕手梁睿至，都換上北捷球衣，預祝中華隊旗開得勝。

2023亞洲棒球錦標賽開幕戰由中華隊迎戰韓國隊，為迎接到場加油的萬名球迷，台北捷運以「人潮疏導管制」、「加密列車班距」、「視人潮狀況啟動過站不停」3大疏運措施，幫助旅客順利快速離場，

台北捷運也特別提出簡單好記的口訣，「散場分線搭捷運、南北轉乘紅配綠」，提供往旅客利用，往北轉乘的旅客則可利用綠線前往目的地；捷運路線四通八達，旅客也可以選擇自己熟悉的路線乘車。

日前台北捷運已順利完成台北大巨蛋首場萬人球賽疏運任務，為加強現場指揮調度功能，比照大型活動疏運任務，於鄰近大巨蛋的國父紀念館站設置指揮中心、投入支援人力，透過創新科技Metro TIMES進行人流監控管制及預警智慧化，提前進行列車調度，必要時啟動「月臺」、「閘門」、「出入口」三級人潮管制措施。

Metro TIMES創新科技可幫助行控中心掌控列車沿途載客擁擠程度、提供是否加發列車決策數據。配合進場時間，往南港展覽館方向的列車，最密班距約3分鐘；散場後，往頂埔或臺北車站方向的列車，最密班距約2.5分鐘，並視實際人潮狀況彈性調整班次，至人潮紓解為止。

至於三級人潮管制，當月臺候車旅客多時，視狀況調整或停止電扶梯運轉，並於電扶梯或樓梯上、下乘場實施人潮分流。通往月臺電扶梯或樓梯已進行管制，往月臺旅客較多時，視狀況管制旅客進入閘門。當月臺及大廳層均已實施管制且閘門外人潮較多時，除停止出、入口電扶梯運轉外，視人潮狀況管制旅客進入車站。

台北捷運提醒，看棒球搭捷運的球迷，國父紀念館站出站後，除了利用出口5，亦可從出口4出站，經忠孝東路四段地下通廊前往球場。球賽結束，請配合工作人員的引導，從出口5進站搭車；也可以經由忠孝東路四段地下通廊，從出口4進站；若現場人潮較多，車站人員將視狀況適時引導旅客其他出口進站，或步行至市政府站、忠孝敦化站乘車；也可視當下位置及目的地，選擇淡水信義線、松山新店線離場。
 

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