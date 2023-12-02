建中歡度125周年校慶　限量版乖乖「家長下雨也要排隊搶」

▲建中今天舉行125周年校慶，建中乖乖大受歡迎，民眾與校友排隊購買。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今（2日）是建中125周年校慶，儘管台北飄著小雨，但仍吸引眾多校友與民眾湧入校園。其中建中與乖乖聯名推出限量販售的「建中乖乖」，今天也掀起民眾排隊搶購，隊伍有數十公尺，有的民眾甚至買整箱。隊伍中除有建中校友買回家當紀念，也有家長坦言，是幫自己兒子買的，希望未來能考上建中。

建國中學舉行125周年校慶，學校也對外開放，今天台北市雖然天空偶爾飄著小雨，但不影響建中師生與民眾的歡樂心情。在校長莊智鈞主持下，展開校慶活動，現場還有建中樂旗隊及黑衫軍橄欖球表演，還有創意園遊會。另校史文物展則有「老照片說故事：建中黑衫軍風雲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲建中今天舉行125周年校慶。（圖／記者許敏溶攝）

建中家長會每年都會製作校慶周邊商品，今年適逢125周年大校慶，建中家長會特別推出聯名款零食，推出「建中乖乖」商品，以「我的乖乖，無可取代」口號，象徵每個建中生都是家長心中的寶貝，但每包單價50元，每箱12包售價600元。

在今天校慶園遊會上，建中家長會擺設的攤位，也引發家長與校友排隊搶購，人龍綿延數十公尺，有的家長甚至一次買整箱。一名建中陳姓校友說，第一次聽說有建中乖乖這個商品，買幾包回家做紀念，也可以跟同學炫耀一下。不願具名的家長則表示，兒子現在念國中，買回去獎勵兒子，也希望鼓勵兒子，努力考上建中。

▲建中今天舉行125周年校慶，聯名款建中乖乖大受歡迎。（圖／記者許敏溶攝）

建中秘書鄧書華表示，這次家長會推出「建中乖乖」商品，包裝走可愛風，包裝上有穿著建中制服的乖乖公仔，包裝背後還有建中校歌，首批製作2500箱，開始開放預購就引發搶購，預購總量約有8到9百箱，自己也預購5箱，送給念國中的兒子跟其班上同學，其他數量除今天可買到外，明天的校友會及未來的重聚會，現場都有販售。