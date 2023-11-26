北一女可樂果沒了！還有建中乖乖　會考生瘋搶「第一志願聯名款」

▲建中將過125周年校慶，特別推出「建中乖乖」。（圖／建中提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中、建國中學將分別在下月迎來120周年與125周年校慶，兩校不約而同與零食廠商聯名推出校慶紀念版。北一女推出小綠綠限定款的「可樂果」，不過，一上架就銷售一空。建中也與乖乖聯名，推出限量販售的「建中乖乖」，掀起預購潮。兩大男女龍頭學校的限量版零食，掀起搶購潮，成為下屆國中會考考生的熱門祈福商品。

建中秘書鄧書華表示，12月2日是建中125周年校慶，每年家長會都會製作校慶周邊商品，今年適逢大校慶，特別想出聯名款零食的構想，本來想製作「建中科學麵」，符合科學高中形象，但統一企業並沒有開放學校聯名，後來找到「乖乖」廠商，因而推出「建中乖乖」商品，以「我的乖乖，無可取代」口號，象徵每個建中生都是家長心中的寶貝。

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鄧書華說，「建中乖乖」包裝走可愛風，包裝上有穿著建中制服的乖乖公仔，包裝背後還有建中校歌，首批製作2500箱，採預售方式，每箱12包售價600元，雖然單包要價50元，雖然因募款性質，售價高於外面市價，仍掀起預購熱潮，她自己就預購5箱，因為兒子剛好讀國中，準備要送給兒子班上同學，祝福會考金榜題名。

鄧書華說，如果不想整箱購買，也可在12月2日校慶當天，在家長會攤位上購買單包。她也預告，因應125周年大校慶，停辦多年的高二班級創意變裝秀，將重出江湖。以往建中校慶變裝秀都會大玩時事梗，嘲諷政治人物、揶揄相關新聞議題，除了學生外，也不乏老師加入同樂，適逢總統大選，預料今年創意變裝秀將成為校慶重頭戲。





▲北一女可樂果一推出就銷售一空 。（圖／北一女提供）