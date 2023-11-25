450倍巨大「綠乖乖扭蛋機」新竹亮相！全台巡迴人潮爆棚

▲全台首創！450倍「巨大綠乖乖」將在高雄、台北巡迴。（圖／共好創意提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

國民零食「綠乖乖」有保庇運轉順暢的意象，許多行業會放在機器上，祈求設備「乖乖運作」，這項都市傳說也成了台灣特有的文化。而今（25）日全台首創「450倍巨大綠乖乖扭蛋機」在新竹亮相，現場吸引數百民眾朝聖，一度人潮擠爆；巨大綠乖乖後續也將於高雄、台北巡迴。

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▲450倍巨大「綠乖乖扭蛋機」11/25在新竹登場時，吸引人潮聚集。

乖乖為了慶祝在地55周年，特別將綠色乖乖放大450倍，打造成相當2層樓高的扭蛋機，並在桃園、新竹、高雄及台北巡迴展出。同時搭配闖關、抽獎活動，吸引許多乖乖迷朝聖。

民眾只要在活動現場闖關一般場次，或購買乖乖（家樂福場）即可抽獎，共計超過百項商品，最大獎為「乖乖聯名款行李箱」。而無法到場參與的民眾，也可參與線上抽獎，只要分享粉專貼文、邀請朋友參與即可，最大獎為高級藍芽喇叭、家樂福1,000元禮券等。

▲「巨大綠乖乖扭蛋機」巡迴時，還舉行抽獎活動。

乖乖表示，身為陪伴大小朋友長大的國民零食，「挺在地」也是長期的經營理念，因此過去不斷與全台各地研發「限定風味」的乖乖，如今更開發出「冬瓜茶」與「滷肉飯」風味；還有「海鮮總匯」與「焦糖椰奶」滋味。嚴選在地好米製成，再融合台灣道地飲食文化風味，希望讓消費者品嚐到台灣寶島的在地風味。

▲450倍巨大「綠乖乖扭蛋機」在全台巡迴，接下來將前往高雄、台北。

「綠乖乖扭蛋機」從11/18起自桃園開始環台，今（11/25）在新竹SOGO百貨前廣場亮相，吸引數百位民眾體驗抽扭蛋拿獎品；後續巨大綠乖乖將前往高雄、台北巡迴，並提供超過百項商品抽獎，包含上市新品、野餐墊及行李箱等眾多好禮，預計吸引許多粉絲前往朝聖、拍照、沾好運，詳細資訊更可至乖乖粉絲專頁查詢。

450倍「巨大綠乖乖扭蛋機」巡迴地點：

【11/25-26】14:00-18:00 新竹-遠東SOGO百貨 一樓入口廣場

【12/09-10】14:00-18:00 高雄-家樂福成功店 一樓入口廣場

【12/16-17】14:00-18:00 高雄-國立科學工藝博物館 南館圖書館旁

【12/23-24】14:00-18:00 台北-西門町6號出口