怒轟民進黨「瞎了眼」！　侯友宜喊：誰比我更愛中華民國

▲侯友宜出席林德福造勢活動 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1）日晚上出席同黨籍立委林德福競總成立大會。致詞時，侯友宜提到，最近綠營一直說他親中賣台，「誰有比我更愛中華民國民？你說我親中？你真的瞎了眼睛！不要老是販賣意識形態」，侯友宜一輩子講話誠信、說到做到，讓他們一起守護中華民國，打造清廉、打敗貪腐。

侯友宜上台就表示，看到雙和地區的民眾出來力挺侯友宜、林德福、張智倫他感到很感動，看到各位很開心，新北市跟他相處了13年，這段時間雖然比較忙，但謝謝民意代表永遠都在耕耘、一步一腳音都沒有放棄過；林德福跟個性很像，默默做事，但是都是實實在在，林德福最近針對捷運中和光復線一直很努力，未來他當選總統，他一定全力以赴，一起讓中和光復線夢想成真。

侯友宜接著說，他看到台下的人都戴著「2024」的帽子，帽子中間又有個小國旗，他很感動，他一直都有一個信念及價值，就是守護中華民國，捍衛我們的人民。

侯友宜說，最近蔡英文、賴清德說戰爭不會來，但是前段時間又把義務役調整至一年，一下說要全力備戰，一下說不打仗，戰爭能夠賭嗎？和平可以變成沿街叫賣的商品嗎？不能讓戰爭有萬分之一發生的機會。2024這場戰役是反台獨的戰役，支持台獨是引戰，反台獨是避戰，避戰是總統的責任，他有三個孩子，他的心願就是希望子孫可以在這塊土地安心的走下去，愛台灣是每個人該做的事。

「八年來，我想問問各位，你們孩子過得好嗎？」，侯友宜說，現在高房價、高物價、高通膨，這先東西都讓民眾不再對政府信任，今天若民進黨沒有貪污、腐敗，讓國家安全穩定走下去、讓台灣在國際上有地位，怎麼會叫他下台？因為民進黨已經做到天怒人怨的地步了，一定要他們下台。

侯友宜講到激動處提到，最近綠營一直說他親中賣台，「誰有比我更愛中華民國民？你說我親中？你真的瞎了眼睛！不要老是販賣意識形態」，侯友宜一輩子講話誠信、說到做到，讓他們一起守護中華民國，打造清廉、打敗貪腐。