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260名巴勒斯坦人「停火期間」遭囚　哈瑪斯扣押136名以色列人質

▲▼1日，從以色列阿什凱隆可以看到，鐵穹系統攔截了哈瑪斯發射的火箭彈。（圖／路透）

▲1日，從以色列阿什凱隆可以看到，鐵穹系統攔截了哈瑪斯發射的火箭彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在停火協議效力結束之前，再度恢復作戰行動。以色列指控哈瑪斯不依照協議釋放人質；哈瑪斯則聲稱以色列不允許燃料進入加薩北部。巴勒斯坦囚犯協會指控，先戰期間約有260名巴勒斯坦人慘遭以軍拘留；至於以軍則指控，目前仍有136名人質被扣押在加薩走廊。

根據《CNN》，巴勒斯坦囚犯協會表示，在以哈雙方休戰期間內，約旦河西岸有超過260名巴勒斯坦人被以色列國防軍拘留，其中昨日（1）更是有12名巴勒斯坦人被捕，聲明指出，「自從10月7日以來，已記錄3400起逮捕案件，其中包括從住處、檢查站被捕的人，以及其他在威脅下自首並遭到扣押為人質的人。」

巴勒斯坦囚犯協會本周多次修改遭逮捕人數。以色列國防軍則透過聲明，承認停火期間至少有100名巴勒斯坦人被捕；而自從10月7日開戰以來，約旦河西岸共有2100名巴勒斯坦人被捕，其中1100人與哈瑪斯有聯繫。

以色列國防軍發言人哈家裡少將（Daniel Hagari）表示，目前至少仍有136名以色列人質被哈瑪斯扣押在加薩走廊，其中包括17名婦女與兒童。

另外，還有一名被扣押至加薩作為人質的27歲以色列男性查法蒂（Ofir Tzarfati），最後被在加薩展開作戰行動的以軍發現已經死亡，其屍體已經被帶回以色列。據悉，查法蒂來自以色列北部城鎮，10月7日這天與女友前往音樂節慶生，未料卻慘遭哈瑪斯俘虜。

對於休戰期滿後以色列再度對加薩走廊展開的「侵略行動」，斡旋雙方談判的卡達表示感到非常遺憾。卡達外交部1日透過聲明表示，「停戰結束的幾個小時內，（以軍）對加薩的持續轟炸，導致調解雙方停戰的努力變得更加複雜，加劇加薩人道主義災難」。

卡達外交部強調，目標依舊是恢復停火，同時譴責一切針對加薩平民、強行驅逐加薩平民的企圖，要求「立即停火，確保救援車隊和人道主義援助得以持續，滿足加薩居民實際需求。」

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