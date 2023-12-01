互控違反停火協議！以色列「加薩南部空投傳單」　警告平民撤離

▲臨時停火協議到期後，加薩南部汗尤尼斯一棟房屋在以色列空襲中被毀。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以哈恢復作戰行動，雙方互相指控違反停火協議。哈瑪斯聲稱以色列不允許燃料進入加薩北部，以色列則表示哈瑪斯不按照協議釋放人質，還向該國領土發射火箭彈。據悉，以軍已經在加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis）空投傳單，警告百姓撤離。

以哈臨時停火協議自11月24日開始，並且經歷二度延長，最終在當地時間1日上午7時（台灣時間1日下午1時）到期。在這7天期間，共計105名人質與240名巴勒斯坦囚犯獲釋，但最終未能談成第三度延長。

對此，以色列總理辦公室1日發布聲明，指控哈瑪斯未遵照協議內容，釋放所有女性人質，還朝著以色列發射火箭彈，「隨著戰鬥任務的恢復，以色列政府有義務致力達成戰爭目標，也就是釋放我們（在加薩）的人質、殲滅哈瑪斯、確保加薩永遠不會對以色列居民構成威脅。」

以色列國防軍（IDF）也證實，已經派出戰機在加薩地區打擊「哈瑪斯恐怖目標」，發言人哈加里少將（Daniel Hagari）在停火協議到期後約30分鐘時表示，來自加薩的多枚火箭彈射向以色列。

▲原本在汗尤尼斯尋求庇護的百姓再次逃離。（圖／路透）



衛報及美聯社則指出，以色列先前重點攻擊加薩北部，但如今持續在加薩南部投放傳單，內容警告汗尤尼斯是「危險的戰區」，要求居民再往南撤，前往靠近埃及邊境的拉法（Rafah）避難。

一名熟悉停火談判的消息人士向BBC表示，哈瑪斯指控以色列不允許燃料進入加薩北部，違反了停火協議。不過他也說，哈瑪斯不願依照與婦孺人質相同的條件釋放以色列男性。與此同時，加薩衛生部表示，停火協議到期後的3小時以內，已經有32名巴勒斯坦人在空襲中喪命，另外還有數十人受傷。

不過，其他消息人士向CNN透露，儘管恢復戰鬥，釋放人質的談判仍在進行。事實上，不論交戰雙方或者斡旋者埃及、卡達甚至美國，迄今都尚未宣布談判破裂。



►►►快訊／以色列宣布重新開戰！ 控哈瑪斯「違反停火協議」



►►►停火協議到期！以色列響空襲警報 以軍證實「攔截加薩火箭」

