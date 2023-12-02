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社會 社會焦點 保障人權

夫約小三視訊DIY　法務妻霸氣回擊「一次走到底」讓他急求饒

記者黃翊婷／新北報導

從事科技業的鍾姓男子瞞著擔任企業法務人員的妻子外遇，並與陳姓女子互傳「待會視訊妳要DIY」、「妳下面味道我喜歡」、「跟老婆應該比較FAMILY感」等露骨訊息，結果被妻子抓包，焦急求情也沒用，最終不僅被離婚，還要和小三一起賠償妻子40萬元。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲鐘男與陳女相約視訊DIY，被抓包辯稱是在開黃腔。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

鍾妻在判決書中主張，鍾男在婚姻關係存續期間與陳女交往，兩人透過通訊軟體互傳情話，包含「我如果滿頭白髮，滿臉皺紋，你還會喜歡我嗎」、「待會視訊妳要DIY」、「我DIY也要看妳脫衣服」、「妳下面味道我喜歡」、「我看到你硬了，就好想要在一起哦」、「跟老婆應該比較FAMILY感」等等，她將對話截圖當作證據，鍾男也坦承外遇，因此決定離婚，並對兩人提告求償100萬元。

鍾男一開始承認外遇，隨後改口辯稱和陳女只是在開黃腔，雙方並無超友誼行為，但對於造成妻子不滿，他願意概括承受，離婚協議書是妻子寫的，不過，他還是希望可以繼續維持婚姻，妻子也說願意原諒並再度復合，這才忍痛簽字，離婚條件中已附帶損害賠償，妻子卻曲解協議共識，反過來提告，根本就是要讓他身敗名裂，屬於權利濫用。

陳女也辯稱，確實曾和鍾男互傳上述訊息，但鍾男患有眼疾，兩人是舊識，才會向她訴苦，從對話中看來，他們最多只是開黃腔而已，絕無做出不當行為。

然而，新北地院法官認為，鍾男與陳女的對話互動親密、曖昧，顯然已經不是一般的朋友關係，不論兩人是否發生過性行為，所作所為都不是一般婚姻信守誠實的配偶所能容忍的範圍，的確侵害到鍾妻的配偶權益且情節重大，鍾妻依法求償並無不妥。

至於鍾妻是否有意原諒鍾男，法官表示，鍾妻已親口否認，而且離婚協議書中沒有鍾妻願意原諒丈夫的陳述，鐘男也沒有對此提出相關證明；此外，鐘男曾在離婚之前傳訊息求情，內容為「外遇也不可能再有了，我已經不會跟陳小姐有任何聯絡，拜託不要一次就要走到離婚這一步」，最後夫妻倆仍以離婚收場，可見他很清楚妻子根本沒有「不追究」的意思，最終不採信他與陳女的說詞，判兩人應連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。

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