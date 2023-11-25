尪啪啪人妻20多次要賠80萬　正宮見「1文件」回頭怒告小三

記者黃翊婷／綜合報導

溫姓人夫2022年8月至2023年3月間與黃姓女客戶發生婚外情，期間大約發生20多次性行為，結果被黃女丈夫一狀告上法院，並被判處應賠償80萬元，沒想到法院文件放在家中竟被妻子找到，雙方再次鬧上法院。溫妻對黃女提告求償100萬元，新北地院法官審理後，判黃女應賠償50萬元較為適當。

▲溫男坦承外遇黃女，黃女也承認兩人發生過性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

溫妻在判決書中主張，近日因為在家中發現法院的訴訟文件，經質問丈夫才知道，丈夫與身為客戶的黃女發生婚外情，因而遭黃女丈夫告上法院，被判應賠償80萬元；而依據該文件記載，黃女坦承在2022年8月至2023年3月間與她的丈夫大約發生20多次性行為，此舉嚴重侵害到她的配偶關係身分法益，因而決定提告求償100萬元。

黃女則辯稱，她不否認曾與溫男發生多次性行為，但當時是溫男利用她至親過世心情不好、身體健康不佳等弱點，不斷挑逗才會發生不倫關係，丈夫得知此事後說要提告，溫男還多次聯繫她，放話如果丈夫提告，之後溫妻也會對她提告，因此懷疑這次訴訟是溫妻的報復行為，有權利濫用之嫌；此外，當初與溫男發生性行為她都是被動配合，兩人並沒有過夜、約會或精神出軌，事後她也主動斷絕聯繫，溫妻求償100萬元，金額顯然過高了。

不過，新北地院法官認為，黃女認為這次訴訟是溫妻的報復行為，但溫妻就上述侵權事實請求損害賠償，是基於配偶關係身分法益權利的正當行使，並無權利濫用的狀況，最終不採信黃女的說詞，考量到兩人一方月收入15萬元、另一方月薪4萬元，最終判黃女應賠償溫妻50萬元較為適當，全案仍可上訴。