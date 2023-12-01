被錢砸醒！虎航「加發2個月獎金」　員工參加高雄旅展High到極點

▲台灣虎航今天宣布加發2個月年中獎金，員工今天臉上盡是笑意。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫後旅遊業復甦，台灣虎航前3季繳出亮眼成績，還創下歷史新高。台灣虎航員工今(1日)都收到董事長陳漢銘的公開信，宣布今天發放2個月基本薪，作為第3季的績效獎金。高層證實此事，並表示員工看到董事長的信「士氣大振、非常嗨」。

2023高雄市旅行公會冬季國際旅展今(1日)盛大登場，為今年最後一檔國際旅展，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、旅行社、郵輪、溫泉業者、主題樂園、飯店餐廳等相關產業，超過350個展位要搶攻寒假、農曆新年後的疫後商機。

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▲台灣虎航2024年夏季班表今日開賣，線上旅展全線899元起。（圖／記者許宥孺攝）

台灣虎航也是參展單位，只見工作人員臉上盡是止不住的笑意，因為今天早上，台灣虎航所有員工都收到董事長陳漢銘的公告信，內容感性提到，「還記得疫情期間，我總是要大夥兒和我一起再堅持一下、一起共體時艱，當下無肉，就請大家將就點先和我喝湯；在那時，我承諾只要撐過，當有魚有肉時，我一定與大夥兒分享。」

「就在今天，公司將發放2個月的基本薪作為前三季的績效獎金！」陳漢銘喊話員工，這絕對是你們全力付出後應得到的鼓勵和獎勵，也是我感謝你們堅守崗位、願意和公司站在一起努力的回應。

▲台灣虎航商務長、發言人許致遠。（圖／記者許宥孺攝）

台灣虎航商務長許致遠今日於高雄旅展證實此事，因今年上半年連2季獲利並創佳績，8月公司就先宣布發「年中獎金」，年資滿6個月就能領到1個月基本薪加2萬元。還要感謝董事長、董事會通過，今天加發2個月「年中獎金」，員工看到董事長的信，士氣大振、非常嗨，但最重要的是感謝旅客支持，才讓台灣虎航繳出亮眼表現。