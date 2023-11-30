遇到SARS和新冠！他感嘆「7年級特別衰」　網戰翻：開場就地獄難度

▲網友認為，七年級生特別衰。話題掀起討論。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個世代都有其辛苦之處，而近日就有網友有感而發，他認為七年級「尾巴」出生的人正好碰上22K低薪、新冠疫情、高房價等，與其他世代的人相比，是不是特別衰？貼文曝光後，吸引網友熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「七年級尾巴這批是不是特別衰啊」為標題發文，提到七年級本來應該是黃金世代，但七年級「尾巴」出生的人卻似乎不是如此。

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原PO指出，七年級生湊巧遇到教改（1990年代）、金融海嘯（2008年）、通膨、22K低薪、新冠疫情（2019年）、高房價等，這個時期出生的人是不是很衰？

▲新冠肺炎讓不少人的生活都改變了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

貼文曝光後，就有不少網友有感表示，「還被說是草莓族」、「還被叫草莓族壓榨」、「還有SARS，所以沒有畢業旅行」、「還有SARS喔，等於是遇到2次重大流行病」、「真的，一開場都地獄難度」、「壓力大到連小孩都生不出來，哭啊」、「79哭哭」、「七末八頭真心衰小」。

但也有些網友看法不同，「我覺得是最幸運耶！起碼遇到新冠肺炎的時候身上有存款，利用股票賺翻了」、「完全不衰，股市賺爛」、「大家都投資賺爛，先檢討自己」、「沒差啦，躺平了、躺平了」、「你肯做哪可能領22K」、「唬爛，金融海嘯根本跟你沒關係好嗎」、「七尾沒遇到金融海嘯吧」「身為7年級尾，從來不認為教改有什麼問題」。

另外，也有些網友回應，「7頭就遇到了好嗎」、「（7）頭也慘啊，就業沒多久就金融海嘯」、「7字頭沒有誰比較好」、「6尾7頭也很慘好嗎」、「7字頭最慘什麼都遇到」、「8頭也差不多」、「因為有掙扎過啊，8、9年級聰明直接躺平」。