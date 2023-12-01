台北市幸福指數躍升第一！　蔣萬安續推政策：實現夢想的首善之都

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

由經濟日報、國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」昨（30日）公布結果，台北市由去年的第五名躍升至第一名，同時，還在多項指標獲得滿分。對此，上任周年即繳出此成績單的台北市長蔣萬安表示，受到肯定的政策會持續延續，目標是讓台北成為實現夢想的首善之都。

根據「2023縣市幸福指數大調查」的資料，台北市拿下了74.96幸福指數，居於全台之冠，其中，在民眾健康的滿意度上，台北市也是全台第一。施政滿意度則為六都第二，僅次台中市。

▲台北市在2023縣市幸福指數大調查奪冠。（圖／台北市政府提供）

除此之外，關於生活現況、個人安全、家庭經濟等指標，台北市也都位居前三名內，屬於縣市前段班。

針對上任周年即繳出第一名的成績單，蔣萬安表示，上任市長以來，市府團隊推動了諸多政策，譬如交通方面，北市府將「以人為本」作為打造宜居城市的核心，以「暢通行人環境、確保路口行人安全、提倡大車轉彎安全、及落實人本理念的道路設計」等四大主軸為主。

另外，蔣萬安也提到，因應少子化、高齡化，北市府推出生育獎勵加倍，第一胎的補助金額提高至4萬元，以及「好孕專車」的服務，用以減輕準媽媽或新手媽媽們在交通上的負擔。副市長林奕華還補充說，市長蔣萬安去年12月上任後提出鼓勵生育政策，且快速上路，今年10月台北市不再「生不如死」，出生率高過死亡率，顯見催生政策達到效果。

蔣萬安還說，北市府的長輩政策，是以「顧老、敬老、挺老、安老」為施政方向，包括恢復發放重陽敬老金、擴大敬老卡使用範圍、提供長輩居家簡易修繕補助、24小時緊急救援鈴等，藉此使台北的長輩都能擁有樂齡人生。

最後，蔣萬安強調，獲得2023縣市幸福指數第一名，這是台北市民、市府團隊共同努力成果，接下來，北市府也會繼續打拚，讓台北成為實現夢想的首善之都。