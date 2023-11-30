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年終5個月空服員嫌太少　怒嗆：至少要10個月！長榮：獎金討論中

▲▼長榮航空一架A330-200航機在馬尼拉機場傳出與菲律賓航空班機發生碰撞，圖非事件航班。（圖／資料照片）

▲外傳長榮航空年終獎金5個月起跳，空服員工會發布聲明表示至少要10個月才有誠意。（圖／資料照片）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空企業工會今日發布聲明表示，針對外傳今年長榮航空年終獎金5個月一事，工會狠酸「這個數字完全是在敷衍、打發基層員工」，今年至少應發放10到16個月年終獎金，且年度調薪應至少5000元。長榮航空表示，願意與員工共享努力經營的成果，年終獎金目前仍在討論階段。

長榮企業工會表示，疫情過後，航班爆炸性復甦，長榮航空2023年前3季稅後淨利就已達164億，達歷史新高，再加上第4季表現，稅後淨利數字只會持續攀升，長榮航空2016年稅後淨利34億和2018年稅後淨利65億時都發4個月年終獎金，2023年的稅後淨利是疫情前的好幾倍，結果只多發1個月年終獎金，基層員工完全不能接受，因為這等於是告訴基層員工，5個月就是年終獎金的天花板，以後只會分得更少。

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長榮企業工會表示，請長榮航空提出讓基層員工實質有感的方案，年終獎金應依稅後淨利表現等比例成長，今年至少應發10到16個月年終獎金，年度調薪應至少5000元，才能讓基層員工感覺到公司有誠意要分享利潤，而不是從五星級航空變成「有省錢」航空，只會拼命從基層員工身上省錢。

長榮航空強調，基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果，年終獎金目前仍在討論階段。

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