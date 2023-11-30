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大陸 大陸焦點 特派現場

保房市　中國多家銀行紛邀房企座談宣示融資支持

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲房市。（圖／CFP）

文／中央社北京30日電

在「保房市」大局下，至少包括建設銀行、農業銀行、交通銀行、浙商銀行在內的多家銀行近日密集邀請房地產企業召開座談會，除支持房企的合理融資需求外，並表態保持信貸、債券等融資管道穩定。

同時，近期還有多家中國主要金融機構，與萬科、碧桂園、龍湖、綠城等非國有房企展開座談，加強溝通交流，加速解決企業合理訴求，改善房企融資環境。

澎湃新聞報導，上述銀行在座談會上紛紛聽取房企融資需求，並展開項目對接。

11月17日，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，要求各金融機搆要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，堅持「兩個毫不動搖」，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，對正常經營的房地產企業「不惜貸、抽貸、斷貸」。

根據報導，在17日官方3大機構作出上述指示後，中國多家銀行在這一基礎上，約自21日起陸續邀集房企召開座談會。報導並形容，參加座談會的房企「種類豐富」，包含了業界龍頭、區域代表及各種所有制房企的代表。

報導提到，21至22日，農業銀行分別與萬科集團、龍湖集團、朱孟依家族集團等企業高管進行業務座談，聽取企業訴求，展開項目對接，共同謀劃建立長期穩固合作關係；22日，浙商銀行與省內外20多家代表性房企召開座談會。

▲房市,賣房,學區房。（圖／CFP）

24日，建設銀行召集萬科、龍湖、美的置業、新城發展、濱江集團以及大華集團等6家房企召開座談會，聽取各自融資需求，並就債券承銷與投資、經營性物業貸款、銀行授信增額、境外及跨境融資等方面進行交流。

27日，交通銀行與萬科集團、綠城中國、龍湖集團、濱江集團、信達地產、新城控股、美的置業、卓越集團、首開股份、大華集團、仁恆置地、新希望地產、陸家嘴集團、浦發集團、偉星集團等15家房企召開座談會，現場解決、解答企業訴求及問題，支持房企合理融資需求。

報導指出，歸納會議內容，各銀行表達了對房企合理融資需求的支持，並宣示保持信貸、債券等融資管道的穩定。

其中建設銀行表示，將更好支持房企合理融資需求，對正常經營的房企加大境內外聯動服務和母子協同力度，透過授信支持、投行服務、債券投資、展期和調整還款安排等全方位金融服務，幫助企業改善流動性，助力房企穿越周期，做好「保交樓、保民生、保穩定」，促進房地產市場平穩健康發展。

交行則提出，以「三專」和「兩重」的3+2機制做好對公領域房企金融支持服務，圍繞住房場景做好零售信貸領域合作。其中，「三專」包括建立工作專班、創設專屬審批通道、實施資產負債表改善專項計劃；「兩重」指將一視同仁支持不同所有制房地產企業融資和「三大工程」作為兩大重點。

交行與房企還就授信額度、債券發行與投資、供應鏈金融、跨境業務等具體需求與合作點進行溝通交流。

農行則向房企宣示，將按照平等自願、互惠互利原則，圍繞商品房、租賃住房、城市更新等重點領域，在房地產開發貸款、個人住房按揭（抵押）貸款、經營性物業貸款、併購貸款、債券承銷與投資等業務方面，進一步深化合作。

浙商銀行則表示，將積極配合行業主管部門和地方政府，從房地產市場供需兩端綜合施策，保持信貸、債券等融資管道穩定，積極做好「保交樓」工作。

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