「要拿好的政見來贏得選舉」　侯友宜提兩岸解方：3Ｄ策略增加信任

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

針對總統蔡英文提到中共介選已不是秘密，中共也想讓台灣民眾知道他們屬意的人選，還說雖然有些軍事恫嚇，但是中共高層也有內部壓力，現在不是大陸考慮大規模犯台的時候等說法，國民黨總統參選人侯友宜表示，「選舉到了又在抹紅啦」，選舉就是要把好的政見拿出來說，像他所提出的3Ｄ策略，讓人民了解你要把台灣的未來帶到何處，這才是選舉贏得人民信任最好的方法。

侯友宜說，對於大陸的意圖，他不會存有不切實際的想法，蔡英文自己也講過，兩岸穩定，才會符合大家的利益，那在這個前提底下，他提出了3D策略，一來要有嚇阻，提升自我防衛能力、加強國防軍備；二來最重要的，一定要對話交流，讓彼此之間增加更多的信任。

三則是因交流增進理解以後，就可以降低風險，侯友宜強調，這才是最實際的作法，所以印太地區的和平穩定，確實在兩岸是一個重中之重的關鍵點，他一定會讓台海安定、台灣安全，我們世界可以安心。

對於蔡英文總統提到兩岸議題時指出，中國想要介入台灣的選舉，這已不是秘密，中共也想讓台灣民眾知道他們屬意的人選，接受日媒訪問時也提到，雖然有一些軍事恫嚇，但是現在因中國內部壓力大，不是大陸考慮大規模犯台的時候，對於美國維護印太地區自由開放的承諾也深具信心。

侯友宜則說，「哎呀，選舉到了又在抹紅啦」，他一輩子在這塊土地，為了保護台灣的人民在打拚，他始終如一，選舉一到，民進黨連侯友宜這個台灣囝仔都抹紅，選舉還是要把好的政見拿出來說，讓人民了解你要把台灣的未來帶到何處，這才是選舉贏得人民信任最好的方法。