本尊曬「9種趙少康」比一比　韓國瑜看了妙回：每張頭髮都好多！

▲趙少康分享網友投稿的「九種風格趙少康」。（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委參選人葉元之先前搶先掛上「藍白合」看板，上頭放有民眾黨總統參選人柯文哲的照片，不料，最終藍白破局，只好在原處請電影看板的彩繪師傅手繪國民黨副總統候選人趙少康，充滿創意的看板意外引起網友熱議。趙少康30日就在臉書貼出網友投稿9種不同風格的他，前高雄市長韓國瑜看了則留言笑稱「每張頭髮都好多！」

趙少康表示，這幾天因為葉元之的手繪看板，讓他的討論度更高，大家對著看板上的趙少康指指點點，各有想像。他也透露，看了好多網友發揮的創意，真是讓他哈哈大笑，有人說看板上的趙少康像媒體人馬西屏、有人說像資深藝人康弘，也有人說像九孔扮演的「趙少糠」。

趙少康提到，他還看到桃園市副市長蘇俊賓的「手繪趙少康」，大讚「真不知道他還有這一手，畫得很不錯」，也有其他網友投稿到他這，甚至Kuso，把看板上的圖合成在他的照片上。

趙少康最後打趣說道，昨天他也特地去現場「驗收」這面看板，左看右看還是覺得領帶畫得最像，當場也向師傅請求，希望幫他多加點髮量。

此外，趙少康強調，他一直認為，選舉是一件開心的事情，絕對不是苦差事，要快快樂樂的選舉，才能帶給選民幸福，這一回也不例外，雖然忙碌，但他很享受這過程。

此文一出除了引發網友熱議按讚，韓國瑜也在底下留言「少康兄每張頭髮都好多！」趙少康則妙回，「國瑜兄說話就是中肯！」